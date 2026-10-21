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Revelan los nombres de los nuevos conductores de ‘Combate’: “Ya está recontra firmado”, aseguró Pati Lorena

La exproductora Pati Lorena también sorprendió al soltar el nombre de los exparticipantes históricos que regresarían a la nueva generación de 'Combate', así como la fecha de estreno del reality.

'Combate' fue el reality de competencia pionero en la TV peruana. Foto: Instagram.
'Combate' fue el reality de competencia pionero en la TV peruana. Foto: Instagram.
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Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel y exparticipante del reality peruano ‘La granja VIP’, generó reacciones en redes sociales al asegurar quiénes serían los nuevos conductores de la nueva generación de 'Combate'. Según afirmó María Pía Copello, Renzo Schuller y Diana Sánchez estarían al frente del reality de ATV.

"Ya están los conductores. Firmado, recontra firmado, Renzo Schuller", señaló la creadora de contenido a través de su cuenta de TikTok. Además, adelantó que varias figuras históricas de reality también regresarían, aunque esta vez como entrenadores.

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Pati Lorena afirma que María Pía aún no ha firmado contrato

Pati Lorena sostuvo que María Pía Copello y Renzo Schuller serían los conductores principales de la nueva generación de 'Combate'. Sin embargo, aclaró que la presentadora todavía no habría firmado contrato. También indicó que Diana Sánchez tendría el papel de co-conductora.

“Pero Diana Sánchez va a ser como una co-conductora, porque quien va a estar frente a Renzo Schuller es María Pía Copello”, explicó. Por otro lado, la influencer relacionó las recientes apariciones de Marisol Crousillat, productora de 'Combate', junto a María Pía en el podcast ‘Sin + que decir’ como una muestra de alianza.

"¿Por qué crees que María Pía le hace tanta propaganda a Combate? Nada es gratis", declaró en su video la exproductora de Gisela Valcárcel.

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Pati Lorena suelta nombres de los participantes antiguos que retornarán a Combate

Según Pati Lorena, figuras como Israel Dreyfus, Zumba, Mario Hart y Mario Irivarren volverían a 'Combate', pero esta vez no competirían como participantes, sino que asumirían el rol de entrenadores de los nuevos integrantes.

“Todos esos van a estar como coach. Los que van a competir son la nueva generación que van a presentarnos”, expresó. También señaló que el estreno del reality estaría previsto para el lunes 9 de noviembre. No obstante, ATV todavía no ha confirmado oficialmente los nombres de los conductores y participantes ni la fecha de lanzamiento.

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