Un fuerte sismo de magnitud 5,7 sacude el centro de Japón y deja al menos 22 heridos El intenso movimiento provocó que algunos servicios de trenes locales fueran suspendidos.

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió en las primeras horas del domingo el centro de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento con epicentro en la prefectura de Shizuoka a 40 kilómetros de profundidad dejó al menos 22 personas heridas y provocó que la gente saliera de los edificios.

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi también se vio afectada, incluida la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji.

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