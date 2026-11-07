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Política

Audio de operador Cerimedo confirma relación con campaña de Keiko Fujimori

En contacto. La prensa boliviana difundió una grabación en la que el operador argentino revela al presidente Rodrigo Paz que vendió un sistema paralelo de conteo de votos y que según esos datos Keiko Fujimori había ganado con votos del extranjero.

En confianza. Consultor argentino reveló al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, su participación en la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Foto: difusión
En confianza. Consultor argentino reveló al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, su participación en la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Foto: difusión
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En una grabación atribuida al operador de la ultraderecha latinoamericana, el argentino Fernando Cerimedo, se le escucha conversar con el presidente boliviano Rodrigo Paz sobre Keiko Fujimori y los resultados de la segunda vuelta. Cerimedo fue asesor de Paz.

En declaraciones a la agencia EFE, Paz no negó la autenticidad del audio difundido por la prensa boliviana. El mandatario señaló que el caso debe ser investigado.

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Fernando Cerimedo se encuentra detenido por las autoridades bolivianas, acusado por su ex pareja, la abogada Nadia Beller, de haber contratado a sicarios para asesinarla.

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La parte del diálogo referido a Keiko Fujimori es la siguiente:

–Paz: “Otra cosa, ¿cómo andan los del Perú? ¿Vos tienes allí datos?”.

–Cerimedo: “No. Ganó Keiko”.

–Paz: “¿Sí?”.

–Cerimedo: “Sí, ganó Keiko”.

En la misma conversación, Cerimedo confesó a Paz que él facilitó un sistema para seguir el conteo paralelo de votos en tiempo real.

–Cerimedo: “Ganó Keiko ahora con los votos del extranjero. El tema es que los guachos estos, negocio que yo les alquilé, el sistema de votación. El conteo de voto, el que tenemos con inteligencia artificial y eso”.

Es muy probable que Fernando Cerimedo se haya referido al programa de Inteligencia Artificial que facilitó a un grupo de exmilitares que estuvo detrás de 'Ojo de Cóndor', una iniciativa para efectuar un conteo de votos paralelo al escrutinio oficial.

Sin embargo, no se descarta que Cerimedo haya tenido un equipo bajo su mando en Lima durante las elecciones. Fuerza Popular contrató al experto en redes, el argentino Federico Falco, con quien Cerimedo trabajó en la campaña presidencial del ultraderechista Javier Milei.

Encuentro. Fujimori y Cerimedo en Florida en febrero. Foto: La República

Encuentro. Fujimori y Cerimedo en Florida en febrero. Foto: La República

También se le escucha decir en el audio:

–Cerimedo: “Entonces, cuando nosotros revisamos las actas, o sea, le revisaron las actas observadas, no tiene ninguna observación. Le observaron mil actas de Lima, que son casi 25.000 votos de diferencia.

–Paz: “¿Y no se los han quitado?”

–Cerimedo: “No, no, no, no. No se las pueden quitar porque no tienen nada. Hay como 33 nada más que son, no sé, dicen 100.000 votos, una cosa u otra. Es decir, que están mal escritas”.

(...)

–Cerimedo: “Así que entre esas actas, que se las van a contabilizar a favor, y los 100.000, más o menos 89.000 del extranjero de diferencia, gana por 50.000, 60.000 votos”. (Nota: Fujimori por una diferencia de 49.641 votos).

Keiko Fujimori ha negado relación con Fernando Cerimedo, pero no mencionó que tuvo un encuentro con el argentino el 10 de febrero de este año, como reveló una fotografía publicada por La República.

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