Alondra García Miró sufre momentos de angustia dentro de un ascensor tras inesperada falla técnica: "Me quedé ..." Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores al confesar que estuvo atrapada alrededor de media hora en un ascensor por una falla técnica. La modelo peruana mostró fotos de lo sucedido en sus redes sociales.

La modelo peruana Alondra García Miró llamó la atención de sus seguidores tras compartir un incidente que vivió dentro de un ascensor. A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que quedó atrapada en el elevador y tuvo que esperar un tiempo considerable antes de conseguir salir.

Pese a lo incómodo de la situación, la exchica reality decidió relatar lo ocurrido con una dosis de humor. Sus publicaciones permitieron conocer cómo afrontó el inesperado contratiempo y cuánto tiempo permaneció encerrada hasta que finalmente pudo abandonar el lugar.

Alondra García Miró no esperó inconveniente con el ascensor.

Alondra García Miró cuenta impensado momento dentro de un ascensor

Alondra García Miró publicó una fotografía en blanco y negro tomada desde el interior del ascensor, en la que aparece junto al panel de botones. La imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que hizo referencia a un fenómeno astrológico al que algunas personas atribuyen dificultades y contratiempos cotidianos.

"Mercurio todavía ni retrograda y yo ya me quedé atrapada en el ascensor", escribió la modelo en Instagram, acompañando sus palabras con emojis de risa. De esta manera, la exintegrante de 'Combate' compartió con sus seguidores el percance que estaba atravesando, sin dejar de lado su característico sentido del humor.

Sin embargo, el inconveniente no se resolvió de inmediato. La influencer tuvo que permanecer dentro del elevador durante aproximadamente media hora antes de lograr salir. Más adelante, volvió a publicar una historia para actualizar a sus seguidores sobre el desenlace de la experiencia.

En esta segunda publicación, Alondra García Miró mostró las puertas del ascensor y precisó el tiempo que transcurrió hasta que pudo abandonar el lugar. "Después de media hora logramos salir. Felizmente quedó en una anécdota", expresó la modelo, quien también acompañó el mensaje con emojis.

De acuerdo con lo compartido por la propia influencer, el episodio terminó sin que trascendieran otras consecuencias. La modelo peruana optó por contar lo sucedido a través de sus redes sociales y restarle dramatismo a una experiencia inesperada que la mantuvo encerrada durante unos 30 minutos.