Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Pietro Sibille se sincera sobre la lucha que sostuvo durante 30 años contra las adicciones: "Ya no podía más"

El reconocido actor peruano Pietro Sibille contó que luchó durante décadas contra las adicciones y reconoció que, pese a las consecuencias, durante mucho tiempo no quiso renunciar al consumo.

Pietro Sibille recordó su batalla contra las adicciones en un podcast con Mónica Delta.
Pietro Sibille recordó su batalla contra las adicciones en un podcast con Mónica Delta.Foto: composición LR/Habla serio/USI
Por
google iconLa República en Google

Pietro Sibille decidió abrir una de las etapas más complejas de su vida y hablar sin filtros sobre la batalla que libró durante tres décadas contra el consumo de alcohol y drogas. El reconocido actor peruano, quien regresa a los cines con la película 'La gran sangre: ojo por ojo', reflexionó sobre las razones que lo llevaron a caer en las adicciones y el largo proceso que atravesó para recuperarse.

Lejos de quedarse en una simple confesión, el artista reveló los momentos de mayor oscuridad que enfrentó, las recaídas que marcaron su camino y el punto límite que lo obligó a tomar una decisión definitiva para salvar su vida.

Puedes ver

Periodista mexicano Ernesto Buitrón expone el origen de la falsa muerte de Laura Bozzo: "Ella entró en estado de choque séptico"

lr.pe

Pietro Sibille habla sobre su lucha durante 30 años contra el consumo de alcohol y drogas

Durante una conversación en el podcast 'Habla serio', conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, Sibille explicó que con el paso de los años comprendió que el consumo no era casual, sino una forma de escapar de conflictos internos que no lograba entender. "Creo que empecé a identificar que era para anestesiarme. Uno consume cualquier tipo de droga para tapar lo que no comprende, para tapar vacíos. Como no lo comprendes, eso te produce ansiedad o te puede generar una depresión", expresó.

En esa misma línea, reveló que convive desde hace años con un diagnóstico de depresión crónica, condición que, según sostuvo, se agravó por el abuso del alcohol. "Es una depresión crónica, pero que yo con el alcohol he potenciado al máximo", señaló.

Puedes ver

Isabella Ladera recibe fuertes críticas tras hacer llorar a su hija por un trend: "Rompes la confianza ciega que tiene en ti"

lr.pe

“No quería dejar de tomar”: Pietro Sibille hace dura confesión sobre sus adicciones

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la sinceridad con la que reconoció que durante mucho tiempo intentó abandonar las adicciones sin un verdadero convencimiento. Aunque prometía constantemente dejar el consumo, terminaba cayendo nuevamente en el mismo círculo. "Todas las semanas era 'nunca más', pero no podía", recordó.

El intérprete admitió que la barrera más difícil de superar era aceptar que, en el fondo, todavía no estaba dispuesto a renunciar completamente a esa vida. Esa falta de decisión, según explicó, prolongó una situación que lo acompañó durante gran parte de su trayectoria artística. "Lo más difícil es que en el fondo yo no quería dejar de tomar", confesó.

Sin embargo, hubo un momento en que el deterioro físico y emocional se volvió imposible de ignorar. Tras años de lucha, Sibille entendió que continuar por ese camino tendría consecuencias irreversibles. Fue entonces cuando consiguió apartarse de la cocaína y otras sustancias después de un proceso que, según contó, tomó cerca de dos décadas.

Puedes ver

Mondonguito logra mejora tras fuerte infección, pero su hija hace triste anuncio: "Al salir tendrá que estar con respirador"

lr.pe

"La cocaína y otras drogas las dejé solo, pero tardé 20 años en dejarla porque ya no podía más. Imagínate lo mal que ya me hacía que hubo un momento en que ya no podía más", relató.

Las declaraciones del actor se suman a otros testimonios que ha brindado recientemente sobre las secuelas que dejaron las adicciones en su vida personal y profesional. Sibille, estrella de recordadas producciones como ‘Días de Santiago’ y ‘Misterio’, ha reconocido que perdió relaciones, oportunidades laborales y la confianza de personas cercanas antes de iniciar el proceso que le permitió reconstruir su camino y retomar su carrera artística.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima reaccionó a tiempo y derrotó 3-1 a Circolo en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Pietro Sibille se sincera sobre la lucha que sostuvo durante 30 años contra las adicciones: "Ya no podía más"

Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Espectáculos

Periodista mexicano Ernesto Buitrón expone el origen de la falsa muerte de Laura Bozzo: "Ella entró en estado de choque séptico"

Isabella Ladera recibe fuertes críticas tras hacer llorar a su hija por un trend: "Rompes la confianza ciega que tiene en ti"

Famosa exchica reality llora al anunciar que será madre por primera vez a los 35 años: “Lo haremos con muchísimo amor”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Las ‘mulas’ que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Municipalidad de Piura denunciará al Gobierno de Fujimori por no incluir a región en obras por FEN: "Han desfinanciado convenios"

Municipalidad de SJL denuncia ante Ética a diputado Víctor Piñán por presuntamente difundir información falsa sobre la comuna