Pietro Sibille se sincera sobre la lucha que sostuvo durante 30 años contra las adicciones: "Ya no podía más" El reconocido actor peruano Pietro Sibille contó que luchó durante décadas contra las adicciones y reconoció que, pese a las consecuencias, durante mucho tiempo no quiso renunciar al consumo.

Pietro Sibille decidió abrir una de las etapas más complejas de su vida y hablar sin filtros sobre la batalla que libró durante tres décadas contra el consumo de alcohol y drogas. El reconocido actor peruano, quien regresa a los cines con la película 'La gran sangre: ojo por ojo', reflexionó sobre las razones que lo llevaron a caer en las adicciones y el largo proceso que atravesó para recuperarse.

Lejos de quedarse en una simple confesión, el artista reveló los momentos de mayor oscuridad que enfrentó, las recaídas que marcaron su camino y el punto límite que lo obligó a tomar una decisión definitiva para salvar su vida.

Pietro Sibille habla sobre su lucha durante 30 años contra el consumo de alcohol y drogas

Durante una conversación en el podcast 'Habla serio', conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, Sibille explicó que con el paso de los años comprendió que el consumo no era casual, sino una forma de escapar de conflictos internos que no lograba entender. "Creo que empecé a identificar que era para anestesiarme. Uno consume cualquier tipo de droga para tapar lo que no comprende, para tapar vacíos. Como no lo comprendes, eso te produce ansiedad o te puede generar una depresión", expresó.

En esa misma línea, reveló que convive desde hace años con un diagnóstico de depresión crónica, condición que, según sostuvo, se agravó por el abuso del alcohol. "Es una depresión crónica, pero que yo con el alcohol he potenciado al máximo", señaló.

“No quería dejar de tomar”: Pietro Sibille hace dura confesión sobre sus adicciones

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la sinceridad con la que reconoció que durante mucho tiempo intentó abandonar las adicciones sin un verdadero convencimiento. Aunque prometía constantemente dejar el consumo, terminaba cayendo nuevamente en el mismo círculo. "Todas las semanas era 'nunca más', pero no podía", recordó.

El intérprete admitió que la barrera más difícil de superar era aceptar que, en el fondo, todavía no estaba dispuesto a renunciar completamente a esa vida. Esa falta de decisión, según explicó, prolongó una situación que lo acompañó durante gran parte de su trayectoria artística. "Lo más difícil es que en el fondo yo no quería dejar de tomar", confesó.

Sin embargo, hubo un momento en que el deterioro físico y emocional se volvió imposible de ignorar. Tras años de lucha, Sibille entendió que continuar por ese camino tendría consecuencias irreversibles. Fue entonces cuando consiguió apartarse de la cocaína y otras sustancias después de un proceso que, según contó, tomó cerca de dos décadas.

"La cocaína y otras drogas las dejé solo, pero tardé 20 años en dejarla porque ya no podía más. Imagínate lo mal que ya me hacía que hubo un momento en que ya no podía más", relató.

Las declaraciones del actor se suman a otros testimonios que ha brindado recientemente sobre las secuelas que dejaron las adicciones en su vida personal y profesional. Sibille, estrella de recordadas producciones como ‘Días de Santiago’ y ‘Misterio’, ha reconocido que perdió relaciones, oportunidades laborales y la confianza de personas cercanas antes de iniciar el proceso que le permitió reconstruir su camino y retomar su carrera artística.