Después de vivir muchos años inmerso en el mundo del alcohol y las drogas, Pietro Sibille contó que no fue fácil superar sus adicciones. Foto: captura/Youtube

Después de vivir muchos años inmerso en el mundo del alcohol y las drogas, Pietro Sibille contó que no fue fácil superar sus adicciones. Foto: captura/Youtube

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Pietro Sibille es un hombre nuevo. Después de vivir muchos años inmerso en el mundo del alcohol y las drogas, el actor peruano contó que no fue fácil superar sus adicciones, a tal punto que tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación hasta en tres oportunidades. “Fue bastante duro. Ha sido una lucha muy agotadora y muy dolorosa durante 30 años, pero nunca con la verdadera intención consciente de querer dejarlo, sino recién a partir de mi primer internamiento”, sostuvo.

En una reciente entrevista, Pietro Sibille, quien forma parte de ‘La gran sangre: Ojo por ojo’, abrió su corazón y sostuvo que su problema con el alcohol le trajo conflictos con sus exnovias y estuvo alejado de la actuación durante casi tres años. Sin embargo, en febrero próximo cumplirá tres años de sobriedad.

Pitro Sibille comparte su testimonio con el alcohol

Pietro Sibille, quien sorprendió con su cambio físico, contó que su adicción hizo que mucha gente se aleje de él. “Llegué a perder todo por mi adicción. He perdido a varias novias, he perdido varios trabajos, he perdido sobre todo la confianza de los directores, de la gente que trabaja en lo nuestro, pero sobre todo de mis amigos. Creo que perdí el respeto también como actor en un momento. Fue muy duro. Perdí plata. No sabes la cantidad de plata que te requiere conservar una adicción. Es bastante cara”, declaró para el canal Lexismanía.

En otro momento, Pietro Sibille reveló que no tenía ganas de continuar con su vida. Sin embargo, en un momento muy vulnerable para él, se dio cuenta que quería continuar viviendo, por lo que era consciente que sí o sí debía de dejar de beber..

“Estando en lo más hondo del hoyo, completamente intoxicado y sin ganas de vivir, me pregunté qué quiero: ¿morirme así? Porque me iba a morir si seguía así o quiero vivir. Dije: ‘Quiero vivir’. Y sabía que si quería vivir, tenía que dejarlo. Estaba convencido de que tenía que dejarlo, que no lo podía sostener como yo creía hace 10 o 20 años, que no lo podía manejar, que para nosotros, los adictos, es simplemente incontrolable. Es una enfermedad ingobernable, de hecho incurable. No se cura, se controla”, indicó.

Por otro lado, Sibille, quien está muy enamorado, manifestó que en febrero próximo cumplirá tres años de sobriedad. “Yo he tenido que atravesar ese centro tres veces y la tercera ya fue felizmente la definitiva y desde allí estoy sobrio, sin alcohol y sin ninguna otra droga legal ni no legal”, añadió.