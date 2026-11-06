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Judicialidad

Inauguran Centro de Emergencia Mujer de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa

Esta mañana se inauguró el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en la Corte del Santa, con la presencia de la ministra de la Mujer, María Seminario, y el presidente de la Corte, Dr. Samuel Sánchez.

El CEM permitirá un trabajo coordinado entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Foto: difusion.
El CEM permitirá un trabajo coordinado entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Foto: difusion.
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Esta mañana, se inauguraron los ambientes del Centro de Emergencia Mujer en la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte del Santa, con la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón y del presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo.

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Seminario Marón destacó que esta sede permitirá el fortalecimiento del trabajo coordinado con las instituciones que integran la unidad, como el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. Asimismo, que se garantiza una atención oportuna y continua, desde el primer contacto con la víctima hasta el seguimiento del caso, identificando los factores de riesgo y evitando que la violencia escale a formas más graves.

Durante su alocución, el Dr. Samuel Sánchez destacó la importancia de contar con un CEM que atienda las 24 horas, durante todo el año en la Unidad de Flagrancia. “Desde la Corte Superior de Justicia del Santa renovamos hoy nuestro compromiso de seguir promoviendo acciones que acerquen la justicia a la ciudadanía y fortalezcan la protección de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aspiro a que este CEM del Santa sea un espacio de acogida, orientación de protección y de esperanza para quienes más lo necesitan”, dijo.

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El titular judicial resaltó que la implementación de este CEM se logró como fruto de las gestiones realizadas por nuestra Corte y que derivaron en la firma del convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer.

El nuevo CEM Santa, ubicado en Nuevo Chimbote, es la segunda sede que funciona dentro de una Unidad de Flagrancia Delictiva del Poder Judicial.

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