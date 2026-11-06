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Nicola Porcella deja en SHOCK al aceptar aplicarse inyección para prevenir el VIH: "Vives una vida muy..."

En plena transmisión en vivo, Nicola Porcella se aplicó una inyección de PrEP contra el VIH, generando una ola de comentarios divididos en redes. Uno de sus compañeros en conducción hizo referencia al estilo de vida del peruano.

Nicola Porcella sorprendió a todos en pleno programa en vivo. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Nicola Porcella sorprendió a todos en pleno programa en vivo. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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El conductor peruano Nicola Porcella sorprendió a los televidentes al recibir una inyección de PrEP (profilaxis preexposición) para prevenir el VIH durante una emisión en vivo del programa mexicano 'Hoy'. La intervención médica se realizó el 6 de noviembre y fue difundida posteriormente a través de las redes sociales oficiales del espacio televisivo.

La aplicación del medicamento no pasó desapercibida en el foro, especialmente por el comentario que lanzó Raúl 'El Negro' Araiza mientras el especialista atendía al también exintegrante de La casa de los famosos México. La situación provocó risas entre los presentes y generó diversas reacciones en internet, donde varios usuarios destacaron la importancia de hablar sobre los métodos de prevención del VIH.

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Nicola Porcella recibe inyección PrEP para prevenir el VIH

El momento ocurrió durante la transmisión del programa mexicano, cuando Nicola Porcella aceptó someterse frente a las cámaras a la aplicación de un medicamento inyectable utilizado como método de prevención del VIH. Para recibirlo, el conductor peruano se recostó mientras un especialista de salud se encargaba de administrarle el producto.

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La escena fue compartida en las plataformas digitales oficiales del programa mexicano y rápidamente despertó el interés de los seguidores del artista. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la intervención de Raúl 'El Negro' Araiza, quien aprovechó la situación para hacer una broma dirigida a su compañero.

"Vas a estar bien porque tú vives una vida muy disipada", expresó el conductor mexicano, provocando carcajadas entre los integrantes del espacio televisivo.

Su comentario se convirtió en uno de los detalles más comentados de la intervención, que también permitió poner sobre la mesa la importancia de conocer las alternativas disponibles para prevenir la transmisión del VIH.

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Comentarios divididos tras aplicación del PrEP de Nicola Porcella

La aplicación de la inyección de PrEP a Nicola Porcella no estuvo relacionada con un diagnóstico de VIH ni con algún problema de salud confirmado. Según lo mostrado en el programa, el conductor recibió el medicamento como una medida preventiva, lo que generó inquietud entre algunos televidentes que desconocían la finalidad de este procedimiento.

Tras difundirse las imágenes, varios usuarios expresaron sus dudas sobre la forma en que se administra este método, así como las personas que pueden acceder a él. Otros internautas, en cambio, destacaron que el peruano aceptara recibir el medicamento durante una transmisión televisiva, contribuyendo a visibilizar la prevención del VIH.

Durante la emisión, el especialista invitado explicó que este recurso preventivo puede estar dirigido a hombres, mujeres, adolescentes y adultos, sin importar su orientación sexual, identidad de género o estado civil, siempre considerando los criterios médicos correspondientes.

"Es una medicina cien por ciento efectiva para prevenir la transmisión del VIH. Se lo pueden poner hombres, mujeres, adolescentes, adultos, independientemente de la orientación sexual, del estado civil, de la identidad de género. Todas las personas que seamos sexualmente activas", señaló el profesional durante su intervención.

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