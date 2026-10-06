Nicola Porcella sorprende al mostrar su renovada nariz tras someterse a una nueva operación y genera reacciones

La reciente aparición de Nicola Porcella en redes sociales no pasó desapercibida entre sus seguidores. El exchico reality peruano, que desde hace algunos años desarrolla su carrera en México, compartió un video en el que mostró de cerca su rostro tras una nueva intervención en la nariz, hecho que rápidamente abrió el debate entre los usuarios.

Aunque el objetivo inicial era comentar algunos cambios en su apariencia, la atención terminó centrándose en el resultado de la operación del conductor de 'Hoy', lo que provocó una ola de comentarios tanto a favor como en contra.

Nicola Porcella muestra su renovada nariz tras operación

En el clip, Nicola se mostró relajado mientras hablaba acerca de su aspecto físico, en particular sobre su reciente retoque en el cabello, mientras mostraba su perfil desde diversos ángulos. Con naturalidad, comentó: "Tranquilidad que no me lo he cortado mucho".

Segundos después, hizo referencia al proceso de recuperación que aún atraviesa tras la intervención quirúrgica. Al hablar sobre ello, el también actor manifestó un ligero dolor e incomodidad. "Ay, todavía no puedo mover la nariz”, agregó. Finalmente, retomó la conversación sobre su cabello. "Lo estoy dejando largo, como ustedes quieren. Ahí esta", sentenció.

La publicación desató una ola de reacciones. Muchos usuarios no tardaron en opinar sobre el nuevo aspecto del llamado 'Novio de México' y cuestionaron que se sometiera a otra intervención. En redes sociales abundaron los comentarios de quienes consideraron que el exintegrante de 'Esto es guerra' y 'La casa de los famosos México' lucía mejor antes de la operación.

No obstante, otro grupo salió en su defensa y pidió esperar el resultado definitivo. Según señalaron, la recuperación aún se encuentra en una etapa temprana y la inflamación podría tardar varios meses en desaparecer. Entre los mensajes favorables destacaron frases como: "Yo lo veo guapo como siempre, en unos meses se desinflamará y se verá el resultado" y "Le quedó bien y natural, no es el resultado final".

El debate cobró mayor relevancia porque no es la primera vez que el ex de Angie Arizaga pasa por el quirófano. De acuerdo con lo difundido en redes sociales, el presentador ya se sometió a otras intervenciones en la nariz a lo largo de los años, incluida una realizada en 2024 para corregir problemas en el tabique y mejorar su respiración.