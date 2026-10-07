Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOConcierto BTS en Perú EN VIVO HOY: últimas noticias de su primer show en el estadio San Marcos
Espectáculos

Nicola Porcella rompe su silencio tras su nueva operación de nariz: “Tranquilidad no me la he cortado”

Nicola Porcella habló sobre su recuperación tras su cuarta operación de nariz y negó que las fotografías viralizadas en redes sociales correspondan a su apariencia actual.

Nicola Porcella habla sobre las supuestas fotos de su nueva rinoplastía. Composición LR. YouTube
Nicola Porcella habla sobre las supuestas fotos de su nueva rinoplastía. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Nicola Porcella reapareció ante las cámaras después de someterse a una nueva operación de nariz y respondió a los comentarios que surgieron de diversos usuarios sobre su apariencia. El conductor del programa mexicano 'Hoy' explicó que todavía atraviesa el proceso de recuperación y aseguró que las imágenes que circulan en redes sociales sobre el resultado de la intervención no son reales.

El exintegrante de 'Esto es guerra' decidió mostrar directamente su rostro para aclarar las especulaciones. Además, contó que ya recibió autorización para regresar a su hogar luego de la rinoplastía a la que se sometió. Asimismo, el chico reality aseguró que se encuentra mejor y que poco a poco recupera la movilidad.

Puedes ver

Nicola Porcella sorprende al mostrar su renovada nariz tras someterse a una nueva operación y genera reacciones

lr.pe

Nicola Porcella responde a las críticas

Luego de su operación, Porcella se convirtió nuevamente en tema de conversación debido a las fotografías que comenzaron a difundirse en redes sociales en relación con su operación. Las publicaciones presentaban el supuesto resultado de su nueva rinoplastia, generando comentarios sobre el cambio en su nariz.

Frente a esta situación, el exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' decidió hablar sobre su recuperación y detalló que todavía no puede mover completamente la zona intervenida. "Tranquilidad, que no la he cortado mucho. Todavía no puedo mover la nariz, pero no, la estoy dejando larga, como ustedes quieren", comentó Porcella.

Puedes ver

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

lr.pe

El ex chico reality habla de su última rinoplastía

Tras la filtración de las supuestas fotos acerca de la última operación que se realizó Porcella, este señaló el verdadero aspecto de su nariz: "Está mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí está, miren". De esta manera, buscó despejar las versiones que circulaban sobre el resultado de su intervención quirúrgica.

Esta intervención sería la cuarta rinoplastia de Nicola Porcella. El exintegrante de 'Esto es guerra' continúa recuperándose antes de retomar por completo sus actividades. Asimismo, según relató el connacional, los primeros días postoperatorios estuvieron marcados por las limitaciones propias del proceso quirúrgico.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicola Porcella rompe su silencio tras su nueva operación de nariz: “Tranquilidad no me la he cortado”

Donación de órganos de EsSalud permite salvar tres vidas por el Día de la Medicina

Perú vs Chile EN VIVO: punto a punto del partido por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Espectáculos

Katia Condos reaparece y revela relación de sus hijos con su padre Federico Salazar tras ruptura: “Estoy todo el día con ellos”

De Perú a Estados Unidos: Dayan Nicole Campos consolida su carrera internacional con propuesta musical bilingüe

John Kelvin acepta que es alcohólico y asegura que lleva medio año en tratamiento para su adicción: “Yo estaba en un mundo oscuro”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta

Ernesto Álvarez pide al Senado no someterse a diputados durante debate del pedido de facultades

Muere Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió a toda España y generó el adelanto de las elecciones