Nicola Porcella rompe su silencio tras su nueva operación de nariz: “Tranquilidad no me la he cortado”

Nicola Porcella reapareció ante las cámaras después de someterse a una nueva operación de nariz y respondió a los comentarios que surgieron de diversos usuarios sobre su apariencia. El conductor del programa mexicano 'Hoy' explicó que todavía atraviesa el proceso de recuperación y aseguró que las imágenes que circulan en redes sociales sobre el resultado de la intervención no son reales.

El exintegrante de 'Esto es guerra' decidió mostrar directamente su rostro para aclarar las especulaciones. Además, contó que ya recibió autorización para regresar a su hogar luego de la rinoplastía a la que se sometió. Asimismo, el chico reality aseguró que se encuentra mejor y que poco a poco recupera la movilidad.

Nicola Porcella responde a las críticas

Luego de su operación, Porcella se convirtió nuevamente en tema de conversación debido a las fotografías que comenzaron a difundirse en redes sociales en relación con su operación. Las publicaciones presentaban el supuesto resultado de su nueva rinoplastia, generando comentarios sobre el cambio en su nariz.

Frente a esta situación, el exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' decidió hablar sobre su recuperación y detalló que todavía no puede mover completamente la zona intervenida. "Tranquilidad, que no la he cortado mucho. Todavía no puedo mover la nariz, pero no, la estoy dejando larga, como ustedes quieren", comentó Porcella.

El ex chico reality habla de su última rinoplastía

Tras la filtración de las supuestas fotos acerca de la última operación que se realizó Porcella, este señaló el verdadero aspecto de su nariz: "Está mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí está, miren". De esta manera, buscó despejar las versiones que circulaban sobre el resultado de su intervención quirúrgica.

Esta intervención sería la cuarta rinoplastia de Nicola Porcella. El exintegrante de 'Esto es guerra' continúa recuperándose antes de retomar por completo sus actividades. Asimismo, según relató el connacional, los primeros días postoperatorios estuvieron marcados por las limitaciones propias del proceso quirúrgico.