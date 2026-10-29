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¡No es IA! Nicola Porcella comparte escenario junto a famosa actriz de Nickelodeon y degustan plato típico mexicano: “¡Victoria quiere tacos!”

Nicola Porcella sorprendió al aparecer junto a Victoria Justice, recordada protagonista de 'Victorious', en televisión mexicana. El exreality y la estrella de Nickelodeon desataron furor en redes tras probar comida típica en vivo.

¡No es IA! Nicola Porcella comparte escenario junto a Victoria Justice. Composición LR. Instagram.
¡No es IA! Nicola Porcella comparte escenario junto a Victoria Justice. Composición LR. Instagram.
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Nicola Porcella continúa consolidando su carrera internacional en México y esta vez protagonizó un momento que dejó sin palabras a sus seguidores. El exreality compartió set nada menos que con la actriz estadounidense Victoria Justice, mundialmente famosa por haber protagonizado las exitosas series juveniles 'Victorious' y 'Zoey 101' de Nickelodeon.

El inesperado cruce de figuras se volvió tendencia en plataformas como TikTok, donde los usuarios aseguraron en tono de broma que la escena parecía creada con inteligencia artificial. Durante el programa, el connacional no dudó en mostrar su carisma habitual para agasajar a la artista con la gastronomía local al gritar entusiasmado: "¡Victoria quiere tacos!", frase que desató las risas en el estudio.

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La razón detrás del inesperado encuentro entre Nicola Porcella y la exestrella de Nickelodeon Victoria Justice

La sorpresiva reunión entre ambas figuras de la televisión se dio durante la reciente emisión del programa matutino 'Hoy' de Televisa, espacio televisivo donde el modelo peruano se desempeña como conductor. La también cantante visitó las instalaciones de la cadena mexicana como parte de su gira musical en tierras aztecas, convirtiéndose en la invitada de honor de la jornada.

Como parte de la dinámica del show, los presentadores organizaron una degustación de comida típica mexicana para agasajar a la intérprete. Fue en ese segmento donde el exintegrante de 'Esto es guerra' tomó la batuta para interactuar con la actriz, animándola a probar los famosos tacos ante las cámaras del canal y demostrando la soltura que ha ganado en la televisión internacional.

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Nicola Porcella y Victoria Justice alborotan las redes tras protagonizar llamativo acercamiento

Más allá de la anécdota gastronómica, lo que realmente encendió las redes sociales fue la evidente química e intercambio de miradas entre las personalidades televisivas sobre el escenario. Diversos clips difundidos por usuarios captaron al llamado 'Novio de México' sumamente atento y sonriente al lado de la recordada 'Tori Vega'.

Las reacciones de los cibernautas no tardaron en inundar la sección de comentarios con mensajes que celebraban el ascenso mediático del peruano. "De Esto es guerra a comer tacos con Victoria Justice, qué tal multiverso", "Vi a Nicola tratando de conquistarla con la mirada" y "Ni la IA se atrevió a tanto", fueron algunas de las respuestas de los usuarios que viralizaron el encuentro a nivel internacional.

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