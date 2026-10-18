Nicola Porcella enciende las alarmas al sincerarse sobre su salud mental: “No lo he superado”

Nicola Porcella volvió a referirse públicamente a su salud mental y sorprendió al revelar que continúa atravesando una etapa complicada. Durante una entrevista con 'POSTA Entretenimiento', el exreality reconoció que no ha logrado superar la depresión que le diagnosticaron, indicando: "No lo he superado. Yo no lo he superado". Asimismo, admitió que lleva varios meses con el ánimo bajo, una situación que no suele compartir abiertamente.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' también explicó que le cuesta hablar sobre sus problemas personales, aunque es consciente de que necesita apoyo para afrontar lo que está viviendo. En sus declaraciones, destacó la importancia de acudir a terapia y de recibir atención especializada, al considerar que la ayuda de profesionales resulta fundamental para enfrentar las dificultades emocionales.

Nicola Porcella habla de su cuadro de depresión aún no superado

Porcella fue consultado sobre su evolución emocional y si había conseguido dejar atrás los problemas que enfrentó anteriormente. Su respuesta fue directa y dejó en claro que todavía atraviesa un proceso complicado. "No lo he superado. Yo no lo he superado", manifestó al referirse a la depresión que le diagnosticaron.

El conductor explicó que su estado emocional no siempre resulta evidente para quienes lo rodean, pues prefiere mantener sus dificultades en el ámbito privado. "La gente no sabe, porque tampoco tengo que estar poniéndolo, pero yo vengo varios meses con el estado, con el ánimo muy abajo", señaló durante la entrevista, al reconocer que no se ha sentido bien últimamente.

Nicola Porcella habla de la importancia de tener apoyo profesional

Más allá de compartir cómo se siente, el exparticipante de 'La casa de los famosos' puso énfasis en la necesidad de reconocer cuándo una persona requiere ayuda para afrontar sus dificultades emocionales. "Yo sí lo reconozco. Sé que me está pasando esto, necesito buscar ayuda, terapia", manifestó el presentador del programa mexicano 'Hoy'.

Tras señalar que es consciente de lo que le ocurre e identificar la terapia como una alternativa necesaria para buscar orientación especializada, Porcella señaló: "Es necesario a veces buscar una red de apoyo. Pero más que una red de apoyo, yo creo que es más importante buscar ayuda de profesionales. Sin profesionales es muy complicado salir".