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Myriam Hernández rompe en llanto durante su concierto en Lima tras muerte de su sonidista Pablo González: “Se me fue sin avisar”

En un emotivo momento, Myriam Hernández interpretó 'Se me fue' y no pudo contener las lágrimas recordando a su amigo en el escenario. Sus seguidores la apoyaron al cantar junto a ella.

Myriam Hernández llegó a Perú con el corazón roto por la muerte de su sonidista Pablo González, tras 40 años de colaboración. La artista cantará en Lima el 5 y 6 de noviembre.
Myriam Hernández llegó a Perú con el corazón roto por la muerte de su sonidista Pablo González, tras 40 años de colaboración. La artista cantará en Lima el 5 y 6 de noviembre.Fotos: Facebook/Myriam Hernández.
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Myriam Hernández llegó al Perú con el corazón destrozado por la repentina muerte de Pablo González, quien fue su sonidista por 40 años. La cantante chilena que tiene programado dos conciertos en el anfiteatro del Parque de la Exposición para el 5 y 6 de noviembre, vivió un momento emotivo frente a sus seguidores peruanos a la hora de interpretar 'Se me fue', una de las canciones más conmovedoras de su repertorio.

Desde que empezaron a sonar las primeras melodías de 'Se me fue' y con diversas imágenes de Pablo González en las pantallas, Myriam Hernández no pudo contener la emoción y terminó llorando mientras intentaba continuar interpretando dicho tema. Afortunadamente, sus fans la apoyaron cantando junto a ella.

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Myriam Hernández se quiebra al recordar a su sonidista Pablo González

Frente a miles de personas, Myriam Hernández apareció sensible en su show del jueves 5 de noviembre, pero trató de continuar con normalidad. Sin embargo, cuando le tocó cantar 'Se me fue', la chilena no pudo ocultar su dolor. “Se me fue con el sol”, fue lo primero que expresó antes de quedarse callada. Luego, tomó fuerza y continuó con su interpretación.

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El pasado jueves 5 de noviembre, Myriam Hernández utilizó sus redes sociales para compartir un sensible mensaje en honor a González que la acompañó durante cuatro décadas. “Pablo mío, ¿cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés? Después de más de cuarenta años, hoy tengo que hacerlo y todavía no sé cómo”, sostuvo.

Myriam Hernández se despide de su sonidista por 40 años

Myriam Hernández se despide de su sonidista por 40 años.

Myriam Hernández también resaltó la importante labor que desempeñaba Pablo González durante sus conciertos, pues era el encargado de supervisar cada detalle técnico para garantizar que su voz se escuchara de la mejor manera. La cantante recordó que, pese a las diferencias que podían surgir entre ambos, siempre tuvo plena confianza en su trabajo.

“Siempre estabas, y sabía que, al margen de que a veces discutíamos, iba a salir todo bien", manifestó la artista, quien también destacó la capacidad del sonidista para afrontar cualquier inconveniente. "Porque siempre nos tirabas para arriba a todos, ¡buscabas las soluciones!”, añadió en Facebook.

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