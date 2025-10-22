HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Myriam Hernández en Perú 2025: a qué hora inicia, accesos, setlist y todo sobre sus dos conciertos en Lima

La baladista chilena Myriam Hernández regresa a Lima con dos imperdibles conciertos en octubre de 2025, como parte de su gira 'Tauro World Tour'. Las presentaciones serán en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre.
Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre. | Foto: composición LR/Facebook/FestiAutor

El romance musical de Myriam Hernández con el público peruano suma un nuevo capítulo este octubre tras el show en Huancayo. La reconocida baladista chilena regresa a Lima con dos presentaciones que prometen ser memorables, como parte de su gira internacional 'Tauro World Tour'. El escenario elegido es el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio que ya ha sido testigo de grandes noches de música romántica.

Con más de tres décadas de trayectoria, la intérprete de 'El hombre que yo amo' ha sabido mantener vigente su conexión con el público latinoamericano. Esta vez, su visita a la capital peruana no solo revive sus clásicos, sino que también incluye canciones de su más reciente producción discográfica. A continuación, todos los detalles confirmados sobre fechas, horarios, accesos y repertorio.

lr.pe

¿A qué hora empiezan los conciertos de Myriam Hernández en Lima?

Myriam Hernández se presentará en Lima con dos conciertos programados para el miércoles 22 y jueves 23 de octubre de 2025, ambos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las puertas abrirán a las 6.00 p.m., y el espectáculo dará inicio a las 8.00 p.m. con la participación especial de la cantante peruana Lita Pezo, quien será telonera. A las 9.00 p.m., será el turno de la 'Baladista de América', que subirá al escenario para reencontrarse con sus seguidores peruanos en una velada cargada de nostalgia, emoción y clásicos inolvidables.

La productora FestiAutor ha recomendado al público asistir con suficiente anticipación para evitar contratiempos en el ingreso. Se espera una alta concurrencia, ya que las entradas para la primera fecha se agotaron, lo que motivó la apertura de una segunda función.

lr.pe

Accesos y recomendaciones para los conciertos de Myriam Hernández en Lima 2025

El ingreso al Anfiteatro del Parque de la Exposición se realizará por la puerta 1, la entrada principal del recinto, la cual se encuentra ubicada en la avenida 28 de Julio. Habrá señalización visible para orientar a los asistentes hacia sus respectivas zonas, especialmente para quienes adquirieron entradas numeradas.

Se recomienda llevar el DNI, la entrada impresa o digital, y no traer objetos prohibidos por la productora, incluyendo comida, bebidas, mochilas, cámaras no registradas, etc. Además, se sugiere vestir ropa cómoda y tomar precauciones ante posibles cambios de clima, ya que el evento se desarrollará al aire libre.

Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre. Foto: composición LR/Facebook/FestiAutor

Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre. Foto: composición LR/Facebook/FestiAutor

Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre. Foto: composición LR/Facebook/FestiAutor

Myriam Hernández se presenta en Lima los días 22 y 23 de octubre. Foto: composición LR/Facebook/FestiAutor

lr.pe

¿Qué canciones presentará Myriam Hernández en Lima 2025?

El repertorio de Myriam Hernández incluirá sus baladas más emblemáticas, como 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'Herida', 'Te pareces tanto a él', 'Ay amor', 'Mío' y 'Tonto'. Estos temas, que marcaron generaciones, serán parte central del espectáculo. Además, la artista presentará canciones de su más reciente álbum 'Tauro' (2024). Según su reciente concierto en Chile, este sería el setlist en Lima:

  1. 'El hombre que yo amo'
  2. 'Si yo me vuelvo a enamorar'
  3. 'Invencible'
  4. 'Quién cuidará de mí'
  5. 'Ya no me rendiré'
  6. 'Sentimental'
  7. 'Nos lo hemos dicho todo'
  8. 'Si no fueras tú'
  9. 'Me vas a querer'
  10. 'No puedo olvidarte'
  11. 'Lo mejor que me ha pasado'
  12. 'Te pareces tanto a él'
  13. 'Con los cinco sentidos'
  14. 'Deseo'
  15. 'Eres'
  16. 'Mío'
  17. 'Soy mujer'
  18. 'No pensé enamorarme otra vez'
  19. 'Peligroso amor'
  20. 'No hace falta más que dos'
  21. 'Se me fue'
  22. 'He vuelto por ti'
  23. 'Dónde estará mi primavera'
  24. 'Afortunada'
  25. 'Un hombre secreto'
  26. Quizás con quién'
  27. 'Tonto'
  28. 'No te he robado nada'
  29. 'La fuerza del amor'
  30. 'Nos lo hemos dicho todo'
  31. 'Rescátame'
  32. 'Ay amor'
  33. 'Huele a peligro'
  34. 'Herida'.
