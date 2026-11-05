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Myriam Hernández enfrenta inesperada muerte antes de llegar a Perú para su concierto: “Te esperábamos para viajar a Lima”

Myriam Hernández enfrenta inesperada muerte antes de presentarse ante su público peruano. "¿Cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés?", es la pregunta que resume su dolor.


Myriam Hernández se reencontrará con su público peruano el 5 y 6 de noviembre, tras la trágica pérdida de su sonidista Pablo González, quien falleció inesperadamente a los 58 años.
Myriam Hernández se reencontrará con su público peruano el 5 y 6 de noviembre, tras la trágica pérdida de su sonidista Pablo González, quien falleció inesperadamente a los 58 años.Fotos: Facebook.
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Myriam Hernández se reencontrará con su público peruano este jueves 5 y viernes 6 de noviembre. Cuando tenía todo listo para viajar a Lima, recibió una devastadora noticia el pasado miércoles 4 de noviembre, tras confirmarse el fallecimiento de Pablo González, su sonidista durante más de cuatro décadas y que murió de forma repentina a los 58 años. A través de sus redes sociales, la cantante chilena expresó su dolor por la irreparable pérdida.

Este jueves 5 de noviembre, Myriam Hernández rompió su silencio con un extenso mensaje que compartió en sus redes y partió con una pregunta que resume su dolor. "Pablo mío, ¿cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés? Después de más de cuarenta años, hoy tengo que hacerlo y todavía no sé cómo", expresó.

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Myriam Hernández se despide de su sonidista por 40 años

La cantante Myriam Hernández también resaltó la importante labor que desempeñaba Pablo González durante sus conciertos, pues era el encargado de supervisar cada detalle técnico para garantizar que su voz se escuchara de la mejor manera. La intérprete recordó que, pese a las diferencias que podían surgir entre ambos, siempre tuvo plena confianza en su trabajo.

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"Siempre estabas, y sabía que, al margen de que a veces discutíamos, iba a salir todo bien", manifestó la artista, quien también destacó la capacidad del sonidista para afrontar cualquier inconveniente. "Porque siempre nos tirabas para arriba a todos, ¡buscabas las soluciones!", manifestó.

Myriam Hernández se despide de su sonidista por 40 años

Myriam Hernández se despide de su sonidista por 40 años.

Como muestra del estrecho vínculo que mantenían, Myriam Hernández compartió una fotografía en blanco y negro tomada durante el Festival de Viña del Mar 2025. En la imagen aparece junto a Pablo González, quien la sostiene del brazo en un momento especialmente significativo para ella. La cantante recordó aquel gesto como una muestra del cariño, la protección y el apoyo que recibió de su compañero durante tantos años.

"Ese gesto habla tanto de ti, de tu manera de estar cerca, de cuidarme, de protegerme", escribió. Asimismo, expresó el profundo afecto que sentía por él: "Así me sentí contigo toda la vida. Nunca me soltaste de la mano, Pablito querido".

Pablo González tenía previsto viajar a Lima junto a Myriam Hernández

Uno de los momentos más conmovedores de su despedida fue cuando Myriam Hernández reveló que Pablo González tenía programado viajar con ella a Lima, donde la cantante debía cumplir una serie de compromisos profesionales. Sin embargo, su inesperado fallecimiento cambió por completo los planes.

"El último miércoles te esperábamos para viajar a Lima. Todavía cuesta comprender cómo pasamos de esperar tu llegada a tener que despedirte; quedaba tanta historia aún… ¡Solo tenías 58 años!", expresó la intérprete, dejando en evidencia el dolor que le provocó la partida de su compañero de trabajo.

Finalmente, la artista chilena cerró su emotiva publicación con unas palabras de agradecimiento hacia Pablo González, a quien aseguró que seguirá buscando con la mirada cada vez que suba a un escenario, debido a la costumbre de tenerlo siempre cerca durante sus presentaciones.

"Te voy a buscar con la mirada, por costumbre, por cariño, por lo que sea, en algún lado del escenario, porque siempre estuviste ahí… Gracias por tu trabajo, por tu cuidado y por todo lo que dejaste en nosotros. Le pido a Dios que te reciba y te dé descanso", concluyó.

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