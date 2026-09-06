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Mariafe Hidalgo, hija mayor de Melanie Martínez, sorprende con su nueva apariencia tras bajar 10 kilos: “Los cambios son evidentes”

Mariafe Hidalgo, hija mayor de Melanie Martínez, revela cómo hizo para bajar 10 kilos sin someterse a un tratamiento invasivo. "Me siento bien conmigo misma", dijo la joven.


Melanie Martínez revela en redes el exitoso tratamiento de su hija Mariafe Hidalgo para perder peso. La joven se muestra feliz y satisfecha con sus 10 kilos menos. Fotos: Instagram
Melanie Martínez revela en redes el exitoso tratamiento de su hija Mariafe Hidalgo para perder peso. La joven se muestra feliz y satisfecha con sus 10 kilos menos. Fotos: Instagram
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A fines de junio, Melanie Martínez presentó a su hija mayor, Mariafe Hidalgo, y reveló que la joven se iba a someter a un tratamiento médico, con la finalidad de que pierda peso. Dos meses después, la expareja de Christian Domínguez volvió a aparecer en redes con su primogénita, pero esta vez para mostrar los resultados.

El último sábado 5 de septiembre, la hermana mayor de Camila Domínguez se mostró feliz por mejorar su apariencia física. "Hace dos meses me sometí a un tratamiento para cuidar mi salud y los cambios son evidentes", manifestó la joven.

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¿Cómo la hija de Melanie Martínez logró bajar de peso?

Melanie Martínez, quien también sorprendió con su renovado rostro tras someterse a una cirugía estética, contó que gracias a un tratamiento no invasivo que le realizó el doctor, Mariafe Hidalgo ha logrado controlar su ansiedad, por lo que en la actualidad las porciones de sus alimentos son menores. "Obviamente el cambio es evidente", añadió la expareja de Christian Domínguez

En tanto, Mariafe Hidalgo Martínez indicó que está muy feliz por cómo quedó. "La verdad es que ya son 10 kilos menos y lo he notado muchísimo en mi salud, en mi ansiedad, en mis porciones de comida y sobre todo en mi rodilla. Y en lo bien que me siento conmigo misma", manifestó.

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales la elogiaron por su renovada figura y preguntaron qué tipo de tratamiento llevó. Cabe indicar que Mariafe fue sometida a un proceso a base de GLP1, que es una hormona intestinal (incretina) que se libera cuando los nutrientes llegan al aparato digestivo. Además de controlar la glucosa, retarda el vaciamiento del estómago y envía señales al cerebro para reducir el apetito. Si deseas seguir los pasos de la joven, lo más recomendable es acudir a un médico.

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