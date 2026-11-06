Rodrigo González rompe en llanto al revelar cómo murió su abuelito frente a sus ojos y expone su herencia más valiosa

Un momento que jamás podrá olvidar. Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', rompió en llanto durante una entrevista con Carlos Carlín al recordar uno de los episodios más dolorosos de su infancia: la muerte de su querido abuelo 'Yoyo', quien falleció frente a sus ojos cuando el conductor tenía apenas ocho años.

La figura de 'Amor y Fuego' abrió su corazón en el podcast 'Efecto Kintsugi', donde relató los últimos momentos que compartió con su familiar y reveló cuál fue la herencia más especial que recibió tras su partida. Se trata de un objeto que conserva hasta hoy y que forma parte de su rutina diaria.

Rodrigo González rompe en llanto al recordar cómo murió su abuelo frente a él

Durante la conversación, Rodrigo González contó que el 12 de junio de 1989 se encontraba en el departamento de su abuelo viendo una pelea de box. Ambos vivían en el mismo edificio y mantenían una relación muy cercana.

Sin embargo, aquella tarde ocurrió una tragedia que marcaría su vida. Según recordó, su abuela ingresó a la sala para preguntarle a su esposo si había tomado su medicamento, pues lo había notado alterado.

Poco después, su abuelo se levantó para tomar la pastilla, sin imaginar que serían sus últimos momentos.

“Me dijo: ‘Oye, cholo. Ya vengo, me voy a tomar la pastilla’. Me hace así en la pierna, se para, se va y lo siguiente que escucho es a mi abuela: ‘¡Pablo! ¿Qué tienes, Pablo? ¡Por favor, reacciona, responde!’”, relató el conductor.

Rodrigo González explicó que quedó paralizado al observar lo sucedido y que posteriormente salió a buscar ayuda entre sus familiares. Lamentablemente, cuando llegaron los médicos, su abuelo ya había fallecido.

“Se murió, ya no había nada que hacer. Cuando llegó su médico, cuando llegó la ambulancia, dijeron que él ya… Y ese fue mi primer contacto con la muerte”, expresó.

Visiblemente afectado, el presentador recordó lo difícil que fue presenciar aquella escena a tan corta edad.

“Se murió ahí conmigo. Respiraba, miraba, lo veía cómo iba… Cómo se iba yendo, ¿no?”, manifestó.

¿Cuál fue la herencia más valiosa que Rodrigo González recibió de su abuelo?

Tras recordar aquel doloroso episodio, 'Peluchín' reveló que su abuela le permitió elegir un objeto personal de su abuelo para conservarlo como recuerdo.

Aunque tenía la posibilidad de quedarse con algunas de sus camisas o corbatas, el conductor prefirió una imagen de la Virgen a la que su abuelo rezaba todas las mañanas.

“Tengo por ejemplo una Virgen a la que él siempre le rezaba y se persignaba antes de empezar sus días porque él era muy creyente, entonces cuando él muere, mi abuela me dice ‘qué quieres de tu abuelo’ habían corbatas, habían camisas y yo le dije esto y lo tengo ahí cada vez que empiezo mi día hago eso, siempre (persignarse)”, contó.

El presentador explicó que mantiene la tradición de persignarse al comenzar cada jornada, tal como lo hacía su abuelo. Este gesto representa una forma de mantener vivo el recuerdo de quien fue una de las personas más importantes de su infancia.

Rodrigo González revela cómo reaccionaron sus padres al conocer su sexualidad

En otro momento de la entrevista, Rodrigo González también habló sobre una etapa importante de su vida personal y recordó cómo reaccionaron sus padres cuando les contó sobre su sexualidad.

El conductor explicó que su padre recibió la noticia con mayor tranquilidad, mientras que su madre necesitó más tiempo para procesarla.

“Lo tomó mejor que mi mamá, mi mamá fue más difícil de manejar con ese tema, pues cada persona tiene sus tiempos... yo he aprendido con el tiempo... soy una persona curiosa, me importa la justicia, es la pregunta que siempre me hago, con mi padre ha sido el primer lugar … mi mamá reaccionó más como ‘Ah no puede ser’”, contó Rodrigo González ‘Peluchín’.

De esta manera, el conductor mostró una faceta poco habitual ante las cámaras, compartiendo recuerdos familiares que todavía lo conmueven profundamente.