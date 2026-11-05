Gian Marco sorprendió a su hija Abril en pleno streaming y ella gritó de emoción: “Ha sido la mejor sorpresa que me han hecho” Abril Zignago, hija de Gian Marco, recibió una emocionante sorpresa durante el pódcast 'Nada está claro', cuando su padre apareció para abrazarla en vivo.

La joven cantante, visiblemente emocionada, expresó su felicidad al ver a su papá y agradeció a su equipo por la sorpresiva visita tras meses sin verlo. Fotos: captura/Youtube.

La joven cantante, visiblemente emocionada, expresó su felicidad al ver a su papá y agradeció a su equipo por la sorpresiva visita tras meses sin verlo. Fotos: captura/Youtube. Fotos: captura/Youtube.

Abril, la hija menor de Gian Marco Zignago, vivió un emocionante momento el último 4 de noviembre en 'Nada está claro', pódcast donde es una de las conductoras. La joven cantante no pudo ocultar su felicidad cuando vio por la vitrina a su papá, quien decidió llegar al lugar para sorprenderla en vivo.

"¡Papá!", fue lo que Abril Zignago empezó a gritar cuando vio al cantautor peruano. Dejó su asiento, saltó de emoción, corrió hacia él y lo abrazó por varios segundos. En tanto, él no dudó en cargarla como si fuera una niña. "No sabía que ibas a venir, ¿qué haces acá?", expresó emocionada.

Gian Marco sorprende a Abril y canta con ella

Gian Marco, quien hace poco vivió un momento incómodo durante una entrevista, llegó a Perú de Miami la noche del martes 3 de noviembre para cumplir una serie de compromisos en Lima, pero decidió sorprender a su hija Abril al visitarla en el canal de Lisi. "Yo los veo todas las mañanas, tomando mi desayuno", manifestó el intérprete de 'Hoy'.

Abril, quien fue cuestionada por su forma de cantar en el show de Ricardo Arjona en Lima, dijo sentirse feliz por la presencia de su padre, a quien no veía hace meses. "Esta ha sido la mejor sorpresa que me han podido haber hecho. Te juro por toda mi vida. Estaba demasiado emocionada. Muchas gracias, chicos", expresó la joven.

Finalmente, Gian Marco felicitó a su hija Abril y a sus compañeros por cómo vienen manejando el pódcast. "Desde que han empezado el programa hasta el día de hoy, me encanta cómo han ido fluyendo, cómo han ido creciendo, las conversaciones, los jueguitos, todo está increíble, de verdad", manifestó Zignago.

Gian Marco llegó a Lima para presentar su nuevo disco

Gian Marco se prepara para reencontrarse con el público peruano este fin de semana, esta vez con una propuesta que explora su faceta más salsera. Tras presentar 'Bajo la manga', un álbum con el que se aventura en los ritmos tropicales sin perder su identidad musical, el artista llegará a tres escenarios de Lima.

La primera presentación será el 6 de noviembre en La Casa de la Salsa, donde compartirá escenario con María Grazia Polanco, Camagüey, César Vega y Zaperoko, entre otros artistas. El 7 ofrecerá un espectáculo gratuito en Minka y, el 8, se presentará en Barranco Bar junto a Bembé, Zaperoko y otros invitados.