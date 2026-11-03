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Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, revela por qué rechazó oferta de Corazón Serrano: “Es demasiado sacrificio”

¿Se arrepintió? Paulina Villalobos sorprendió al rechazar la oferta de Corazón Serrano, donde su talento fue reconocido por Edwin Guerrero. La cantante confiesa qué pasó en realidad.

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, se habría arrepentido de no entrar a Corazón Serrano. Fotos: Facebook.
Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, se habría arrepentido de no entrar a Corazón Serrano. Fotos: Facebook.
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La cantante Paulina Villalobos no necesitó hacer casting para tener la oportunidad de ingresar a Corazón Serrano, ya que el color de su voz cautivó a Edwin Guerrero. Por ello, la agrupación le propuso formar parte de sus filas. Sin embargo, la joven que se hizo famosa por su imitación a Isabel Pantoja en 'Yo soy' rechazó la oferta. Su decisión le generó diversos cuestionamientos, ya que muchos tomaron a mal que no haya aprovechado tal vitrina.

Tras perder la final de la última temporada de 'Yo soy', Paulina Villalobos reapareció en redes sociales para hablar con sus seguidores. Durante la transmisión, la doble de Isabel Pantoja indicó que le hubiese gustado ser parte de Corazón Serrano, pero también disfruta mucho su etapa como imitadora.

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Edwin Guerrero revela que Paulina Villalobos rechazó oferta de Corazón Serrano por importante razón: “Es una pena, queríamos contar con su voz”

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¿Paulina Villalobos se arrepintió de rechazar a Corazón Serrano?

Paulina Villalobos, quien inició desde muy pequeña en los concursos de canto, se sinceró con su público y confesó que le hubiese gustado ingresar a Corazón Serrano. Sin embargo, cree que le iba a costar mucho por su falta de experiencia en la cumbia.

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“Me hubiese gustado entrar a Corazón Serrano, pero siento que es muy costoso. Es demasiado sacrificio. Solista también es el camino”, expresó Paulina, y respondió a una usuaria que le dijo que había desaprovechado su oportunidad. “Es muy difícil entrar a una agrupación de cumbia y más para una persona como yo, que iniciaría desde cero y que no ha tenido experiencia. Sería muy complicado”, comentó desilusionada.

Cabe recordar que fue Edwin Neyra quien reveló que las dos conversaciones que tuvieron con Paulina y su mamá no hubo ningún fruto. “Nos dijeron: ‘gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista. Lo de Paulina, ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano. Nos gustaría a nosotros, pero no pudo ella. Ya nos comunicaron”, dijo Edwin Guerrero sobre el motivo de la declinación.

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