Revelan el estado de Florcita Polo tras ser llevada de emergencia luego de discusión con su pareja Luiggi Yarasca: “De milagro está bien” Revelan que Florcita Polo fue llevada de emergencia tras escena de celos de su pareja Luiggi Yarasca, quien la habría agredido, provocando que caiga fuertemente por las escaleras.

Florcita Polo está con medicamentos y presenta algunas lesiones en su cuerpo producto de la caída. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Florcita Polo está con medicamentos y presenta algunas lesiones en su cuerpo producto de la caída. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Florcita Polo protagonizó un bochornoso incidente con Luiggi Yarasca y posterior a ello terminó en una clínica por una presunta agresión de su pareja. Deysi Araujo, durante una entrevista con el programa 'América hoy', contó que logró comunicarse con la hija de Susy Díaz y conocer detalles de su estado de salud. Según la exvedette, la empresaria presenta golpes en distintas partes del cuerpo y un hematoma en la frente como consecuencia de una caída por unas escaleras.

La pelirroja también señaló que el enfrentamiento habría comenzado por celos, luego de que el hombre sospechara que la también influencer había permitido el ingreso de otro hombre a la habitación mientras él se encontraba en la piscina. De acuerdo con su versión, la discusión habría terminado con un presunto empujón que provocó la caída de la empresaria.

Deysi Araujo revela cómo se encuentra Florcita Polo tras presunta agresión de Luiggi Yarasca

Durante su conversación con 'América hoy', Deysi Araujo brindó detalles sobre las condiciones en las que se encontraba Florcita Polo después de ser trasladada a una clínica de Surquillo. La vedette explicó que pudo hablar con ella durante la mañana y que, pese a las lesiones y molestias físicas, se encontraba fuera de peligro, según la información que recibió directamente de la empresaria.

La amiga de la familia también contó que la situación había generado preocupación en el entorno cercano de Florcita. Según explicó, Susy Díaz estaba angustiada porque no conseguían comunicarse con su hija y se enteraron de que permanecía en un centro médico a través de las consultas realizadas por la prensa.

En cuanto a las molestias que presentaba la empresaria, Araujo precisó que tenía dolor en diferentes partes del cuerpo y un golpe visible en la frente.

Asimismo, señaló que estaba tomando medicamentos para sobrellevar las consecuencias de la caída. No obstante, no proporcionó un diagnóstico médico ni precisó cuánto tiempo necesitaría para recuperarse.

Deysi Araujo cuenta que pelea entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca habría comenzado por celos

Otro de los detalles revelados por Deysi Araujo estuvo relacionado con el motivo que habría desencadenado la discusión entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca.

La exvedette aseguró que los celos habrían provocado una fuerte confrontación entre ambos y que, durante ese episodio, Luiggi habría intentado agredir físicamente a la hija de Susy Díaz. En su relato, sostuvo que el enfrentamiento terminó cuando la empresaria cayó por unas escaleras tras un presunto empujón.

"Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae", afirmó al explicar cómo se habría producido el incidente.

La amiga de la familia también reiteró que la sospecha de Luiggi Yarasca habría surgido mientras se encontraba en la piscina. Según su testimonio, el hombre creyó que Florcita había permitido el ingreso de otra persona al dormitorio, situación que habría desencadenado el altercado.

"El chico pensaba que Flor había hecho entrar a un hombre a la habitación mientras él estaba en la piscina, es por eso que la empuja", agregó.