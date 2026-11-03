Ke Personajes en Lima 2027: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda argentina Emanuel Noir y su grupo interpretarán hits como 'Adiós Amor', 'Pobre Corazón' y 'Ya No Vuelvas', consolidándose como íconos en la música latinoamericana.

La banda argentina Ke Personajes regresa a Lima el 22 de mayo en Arena 1, prometiendo un show lleno de sus grandes éxitos de cumbia romántica.

La banda argentina Ke Personajes regresa a Lima el 22 de mayo en Arena 1, prometiendo un show lleno de sus grandes éxitos de cumbia romántica. Foto: Instagram

La popular banda Ke Personajes vuelve a Lima para reencontrarse con sus más fieles seguidores. La cita con la agrupación sudamericana, formada en 2016, está programada para el próximo 22 de mayo en Arena 1, donde Emanuel Noir hará cantar y bailar a todos los asistentes de principio a fin con sus mayores hits.

El conjunto argentino, famoso por sus éxitos de cumbia romántica que dominan las plataformas digitales, promete repasar sus temas más aclamados, como 'Adiós Amor & Oye Mujer', 'Pobre Corazón', 'Cómo Estás', 'Ojitos Rojos', 'Un Finde' y 'Ya No Vuelvas', que han consolidado el crecimiento internacional de la agrupación.

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Ke Personajes llega a Lima con nuevo álbum

Ke Personajes, uno de los grupos más influyentes de la música popular latinoamericana, también presentará en directo 'Corazón ausente', su último trabajo de temas propios que incluye colaboraciones con figuras como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Las entradas para ver a la agrupación, reconocida por sus canciones de cumbia y letras de amor y desamor, estarán disponibles desde el viernes 6 de noviembre en Joinnus, con beneficios de pago para clientes Interbank. El show será exclusivo para mayores de 18 años.

Ke Personajes se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de Latinoamérica, con canciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. Han colaborado con grandes artistas como La Delio Valdez, Abel Pintos, Tiago PZK, J Balvin, Luck Ra, Ulises Bueno y María Becerra, quien llega a Lima este cuatro de noviembre.