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Grupo 5 rinde homenaje a Elmer Yaipén en concierto GRATIS en Chiclayo: fecha, hora y lugar de un día histórico para la cumbia peruana

Grupo 5 realizará 'Elmer Vive 2026' este domingo 8 de noviembre en Monsefú, Chiclayo. El homenaje a Elmer Yaipén tendrá ingreso gratis a la Zona Oro y entradas disponibles para los boxes.

Grupo 5 rendirá homenaje al histórico Elmer Yaipén. Foto: Difusión
Grupo 5 rendirá homenaje al histórico Elmer Yaipén. Foto: Difusión
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El Grupo 5 prepara una nueva edición de 'Elmer Vive 2026', el espectáculo musical que cada año recuerda el legado de su fundador, Elmer Yaipén Uypán. La presentación se realizará este domingo 8 de noviembre en La Estancia de Monsefú, en Chiclayo, con una propuesta que reunirá a los seguidores de la cumbia norteña.

El evento comenzará a las 4.00 p. m., según el horario referencial publicado por Teleticket, y tendrá una duración aproximada de 5 horas. Entre sus principales atractivos destaca el ingreso gratuito a la Zona Oro, sujeto al orden de llegada y a la capacidad disponible del recinto. También se habilitaron sectores exclusivos con entradas individuales y boxes completos.

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Grupo 5 anuncia concierto con entrada gratis como homenaje a Elmer Yaipén

A través de Elmer Vive 2026, Grupo 5 mantiene la tradición de rendir tributo a Elmer Yaipén, fundador de la agrupación y una de las figuras más representativas de la cumbia peruana. Desde su fallecimiento, la orquesta organiza este encuentro cada noviembre en Monsefú, su tierra natal, para recordar sus interpretaciones y los clásicos que marcaron su trayectoria musical.

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La celebración tendrá lugar en La Estancia de Monsefú, ubicada en la carretera Monsefú-Larán, kilómetro 01. El espectáculo contará con una puesta en escena de gran formato y un repertorio dedicado a los éxitos de la agrupación, en una jornada que busca convocar a familias y admiradores procedentes de diferentes ciudades del país.

Uno de los principales atractivos será la Zona Oro con ingreso gratis. De acuerdo con las condiciones publicadas por Teleticket, el acceso se realizará por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad limitada del espacio. La organización del ingreso estará a cargo de la empresa responsable del evento.

Precios de otras zonas para el concierto de Grupo 5

Quienes prefieran disfrutar del homenaje desde un espacio exclusivo podrán adquirir entradas para los boxes de Elmer Vive 2026 mediante la plataforma Teleticket. La venta contempla modalidades individuales y espacios completos para grupos de hasta 12 personas.

Estos son los precios publicados para los sectores disponibles:

  • Box Elmer Vive completo (12 personas): S/2.268.
  • Box Elmer Vive individual: S/189.
  • Box G5 completo (12 personas): S/1.879,08.
  • Box G5 individual: S/157.
  • Zona Oro: ingreso gratis, por orden de llegada y con capacidad limitada.

La plataforma señala que los precios incluyen la comisión por servicio y que la venta estará habilitada hasta el 8 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias. Asimismo, cada cliente podrá adquirir un máximo de 12 entradas.

Respecto al ingreso de menores, Teleticket precisa que los niños menores de 10 años podrán acceder sin entrada, siempre que permanezcan bajo la supervisión de un adulto responsable. Además, no se permitirá el reingreso una vez que los asistentes abandonen el recinto.

El evento tiene una duración aproximada de 5 horas y el acceso requiere presentar el boleto físico o electrónico correspondiente, según las condiciones de cada sector.

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