Maná anuncia concierto gratuito por sus 40 años de trayectoria y lo transmitirá en vivo por YouTube: ¿Cómo verlo desde Perú? Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con un concierto gratuito que será transmitido por YouTube. Conoce qué día, a qué hora y dónde ver el especial desde Perú, además de las canciones que forman parte del repertorio.

Maná es uno de los grupos latinoamericanos más icónicos de toda la historia. Foto: X

Maná es uno de los grupos latinoamericanos más icónicos de toda la historia. Foto: X

Maná prepara una celebración especial por sus cuatro décadas de carrera musical y eligió uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos para conmemorar este aniversario. La banda mexicana estrenará una presentación especial que reunirá algunos de sus mayores éxitos y permitirá a sus seguidores revivir uno de sus conciertos más importantes.

La agrupación liderada por Fher Olvera también compartirá un material que repasa parte de su historia y el camino que recorrió para alcanzar el reconocimiento internacional. La producción estará disponible para el público de distintos países, incluido Perú.

¿Cuándo y a qué hora ver el concierto gratuito de Maná por YouTube?

Los seguidores peruanos podrán disfrutar de esta presentación el viernes 6 de noviembre de 2026, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). El estreno se realizará a través del canal oficial de YouTube de Maná, por lo que no será necesario comprar entradas ni realizar algún pago para acceder al contenido.

El espectáculo lleva por nombre Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks) y fue grabado en el anfiteatro Red Rocks, ubicado en Colorado, Estados Unidos. Además, quienes no puedan conectarse durante el estreno tendrán la posibilidad de reproducir el material posteriormente en la plataforma.

¿Qué canciones interpretará Maná en su concierto especial?

El repertorio incluye varios de los temas más reconocidos de la agrupación mexicana Maná. Entre ellos figuran 'Rayando el sol', 'Clavado en un bar', 'Labios compartidos' y 'Oye mi amor', canciones que forman parte de las producciones más populares de la banda y que han acompañado distintas etapas de su carrera.

La presentación también permitirá escuchar otros éxitos que Maná ha llevado a escenarios de distintos países. El especial fue grabado en Red Rocks, un recinto reconocido por sus formaciones rocosas y sus conciertos al aire libre, donde Fher Olvera y sus compañeros cumplieron uno de sus grandes anhelos musicales.