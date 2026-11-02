Peter Fajardo es captado orinando en plena calle y luego toca el rostro y la mano a Mario Hart Productor de 'Esto es Guerra' Peter Fajardo y Mario Hart protagonizaron insólita escena que provocó el asco en los conductores Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

'Amor y fuego' presentó imágenes exclusivas de Peter Fajardo, productor de 'Esto es Guerra', miccionando en plena vía pública tras asistir al Reggaetón Lima Festival el último sábado 31 de octubre, en compañía de sus amigos.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Las cámaras del programa, conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, también captaron a Peter Fajardo tocando el rostro y las manos de Mario Hartluego de haber orinado en la calle.

Peter Fajardo es captado orinando y luego toca el rostro de Mario Hart

Peter Fajardo fue grabado por las cámaras de 'Amor y fuego' mientras orinaba en medio de dos vehículos y durante la madrugada, pese a que esa práctica está prohibida. Después, el productor de 'Esto es Guerra' se reunió con sus amigos y se dirigió a un restaurante para cenar.

De inmediato, Mario Hart llegó al establecimiento acompañado de un grupo de amigos. Al notar la presencia del productor, el piloto se acercó para saludarlo. Fajardo lo recibió con mucho entusiasmo y, en varias ocasiones, le tocó el rostro y las manos en señal de cariño. Como se recuerda, ambos compartieron varias temporadas en el reality de América TV.

‘Peluchín’ y Gigi Mitre quedan asqueados tras escena entre Peter Fajardo y Mario Hart

La particular escena de Peter Fajardo orinando en la calle y luego tocando a Mario Hart provocó las reacciones de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, quienes no pudieron ocultar su sorpresa al ver las imágenes.

"Ya sabes, Mario, que eso era mano de… (Risas) porque yo no vi que llevara nada en el camino (muestra una botella de alcohol) para limpiarse", señaló Rodrigo Gonzales con su característico estilo.

"Ay, qué asco, cállate. Me dio tanto asco que quiero echarme alcohol en las manos. Ahora va a salir como la Flavia Laos a decir que ‘tengo un problema de próstata’", finalizó Gigi Mitre.