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Monserrat Seminario expone la impresionante suma mensual que le exige a Melcochita como pensión para sus hijas: “Yo sé cuánto él gana”

Melcochita vive preocupado porque asegura no tener los miles de soles que Monserrat le exige mensualmente. Además, se habría solicitado un impedimento de salida del país para evitar que el cómico fugue y deje de cumplir con la pensión de sus hijas.

Monserrat Seminario habló con el programa 'Magaly TV: la firme'. Foto: ATV.
Monserrat Seminario habló con el programa 'Magaly TV: la firme'. Foto: ATV.
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Monserrat Seminario se fue a España, pero antes dejó encaminados los procesos de alimentos que inició contra Melcochita por sus tres hijas. Los pedidos fueron admitidos por la justicia y contemplan una pensión mensual de S/ 5.000 por cada menor, lo que suma S/15.000. Si el cómico no cumple con esta obligación, podría enfrentar acciones legales.

Además, existe un pedido de impedimento de salida del país para evitar que el humorista viaje al extranjero y deje de cumplir con la pensión. Esta medida ha causado molestia en Pablo Villanueva quien asegura que sus contratos de trabajo se están viendo afectados porque necesita viajar para generar ingresos. “Mira la maldad que me hace. Si yo no salgo, ¿qué plata voy a tener para darle a mis hijas? Prácticamente me está diciendo que me friegue aquí y no tenga trabajo”, expresó en ‘Magaly TV: la firme’.

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Monserrat asegura que sabe cuánto gana Melcochita

El programa 'Magaly TV: la firme' se comunicó con Monserrat Seminario, quien se encuentra en España, para conocer su posición sobre la pensión que solicita al padre de sus hijas. La expareja del cómico sostuvo que inicialmente pidió S/ 20.000 mensuales y que desconoce por qué el monto terminó fijándose en S/ 5.000 por cada niña.

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“¿Tú sabes que yo pedí 20? De los 20 no sé cómo habrán hablado con mi abogado, el juez y cómo han pedido 20 por las tres. Acuérdate de que yo he sido su representante, su mánager, y yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual, cuánto él ganaba y él tiene para darle a sus hijas”, declaró.

De acuerdo con la documentación difundida en el programa, la piurana sustentó el pedido con una serie de gastos relacionados con la manutención de las menores. Entre ellos figuran los siguientes conceptos:

  • Pensión colegio: S/408
  • Alquiler: S/1.900
  • Mantenimiento: S/260
  • Internet: S/240
  • Energía eléctrica: S/230

El documento también señala que los S/5.000 solicitados por cada menor no serían un monto excesivo ni arbitrario. En total, la demanda contempla S/15.000 mensuales para las tres niñas.

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Magaly se conmueve al saber que Melcochita no tiene para pagar S/15.000 de pensión

Tras conocer los detalles del proceso, Magaly Medina cuestionó el monto que Monserrat Seminario solicita como pensión de alimentos. La conductora consideró abusivo exigirle S/15.000 mensuales a Melcochita, pues, según su apreciación, el humorista no tendría ingresos suficientes para cubrir esa cantidad cada mes.

La situación también generó preocupación por las consecuencias que podría afrontar el cómico si no logra cumplir con el pago establecido.

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