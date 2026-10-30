Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, expone fuertes amenazas que recibió tras acusación de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero Ana Paula Consorte sorprendió al acusar a la esposa de Hernán Barcos por supuestos gestos contra Paolo Guerrero. En medio de la polémica, Giuli Cunha reveló violentos mensajes que le enviaron.

La esposa de Hernán Barcos optó por no responder directamente a Ana Paula Consorte, pero hizo una grave denuncia.

La esposa de Hernán Barcos optó por no responder directamente a Ana Paula Consorte, pero hizo una grave denuncia. Foto: composición LR/América TV/Instagram

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, denunció públicamente las amenazas que recibió en redes sociales luego de que Ana Paula Consorte la acusara de enviarle supuestos “besos” a Paolo Guerrero durante los partidos de Alianza Lima. La empresaria brasileña compartió capturas de los mensajes y cuestionó sus niveles de agresividad.

La controversia surgió tras las declaraciones de la pareja del 'Depredador', quien le reclamó públicamente a Barcos por el supuesto accionar de su cónyuge. Aunque Cunha evitó responder directamente a los señalamientos, sí decidió exponer los ataques que comenzaron a llegar a sus redes sociales en medio de la controversia.

Esposa de Hernán Barcos expone violentos mensajes tras polémica acusación de Ana Paula Consorte

La polémica se originó después de que Ana Paula Consorte, tan solo horas después de revelar cuál fue la reacción de Paolo Guerrero ante su nuevo embarazo, acusara a Giuli Cunha de enviar supuestos gestos afectuosos al futbolista durante un encuentro deportivo. La influencer, en una historia de Instagram dirigida hacia Hernán Barcos, incluso pidió explicaciones por lo que consideró una actitud inapropiada hacia su pareja.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio. ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, arremetió.

Frente a esa situación, Cunha optó por restringir la interacción en su cuenta de Instagram al desactivar los comentarios. Sin embargo, la empresaria decidió no guardar silencio sobre los ataques que recibió previamente. A través de una historia, compartió una captura de diversos mensajes que incluían amenazas dirigidas tanto a ella como a su negocio. Algunos de los textos advertían represalias y contenían expresiones agresivas relacionadas con la controversia.

La esposa de Hernán Barcos optó por no responder directamente a Ana Paula Consorte, pero hizo una grave denuncia. Foto: composición LR/América TV/Instagram

Junto a la imagen, la esposa de Hernán Barcos expresó su rechazo a este tipo de conductas con un breve pero contundente mensaje: “Qué violencia”.

Hasta el momento, la brasileña no ha emitido un pronunciamiento específico sobre los señalamientos realizados por Ana Paula Consorte ni ha explicado públicamente el origen de la controversia. Del mismo modo, Hernán Barcos y Paolo Guerrero tampoco se han referido al enfrentamiento que involucra a sus respectivas parejas.