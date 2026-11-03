Presupuesto 2027: piden CTS al 100% para CAS que cesen por edad y bonos para trabajadores de Educación

El debate del presupuesto público para el próximo año también puso sobre la mesa las condiciones laborales y las demandas pendientes de distintos trabajadores del Estado.

El debate del presupuesto público para el próximo año también puso sobre la mesa las condiciones laborales y las demandas pendientes de distintos trabajadores del Estado. Congreso de la República del Perú

El proyecto de Presupuesto Público 2027 abrió una nueva discusión sobre los beneficios económicos de los trabajadores estatales. Durante el debate en la Comisión Bicameral de Presupuesto, el congresista Ernesto Zunini solicitó que los servidores contratados bajo el régimen CAS que cesen por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el 100% de su compensación por tiempo de servicios (CTS), pese a que el beneficio tiene un cronograma de aplicación progresiva hasta 2030.

En la misma intervención, el legislador expuso las demandas de trabajadores del sector Educación. Entre ellas figuran el pago de un bono de excelencia para el personal CAS del Ministerio de Educación (Minedu), una bonificación por única vez para los trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y la actualización de las remuneraciones de este último grupo.

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Zunini plantea una excepción al cronograma progresivo de la CTS

La Ley 32563 reconoció el derecho de los trabajadores CAS a recibir una compensación por tiempo de servicios (CTS), cuya aplicación se realiza de manera gradual. El Decreto Supremo 142-2026-EF estableció que la base de cálculo será equivalente al 10% de la remuneración mensual por cada año de servicio durante 2026; el porcentaje subirá al 20% en 2027, al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién desde 2030 se aplicará el 100%.

En ese contexto, Zunini solicitó que los trabajadores CAS que cesen por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el beneficio completo, sin sujetarse al porcentaje previsto para esos años.

El planteamiento está relacionado con la disposición que establece los 70 años como causal de extinción del contrato CAS. Sin embargo, Servir precisó que alcanzar esa edad no implica necesariamente un cese inmediato. Quienes tenían 70 años o más antes del 20 de julio de 2026 pueden continuar hasta el 31 de diciembre de este año. En tanto, quienes cumplan esa edad desde dicha fecha pueden solicitar permanecer en el mismo puesto hasta el cierre del año en que alcancen los 70, siempre que presenten la solicitud antes de cumplirlos. Para los contratos temporales, la continuidad está sujeta a su vigencia.

A este debate se suma una propuesta para ampliar ese periodo de permanencia, presentada por el senador Iber Antenor Maraví ante el presidente de la comisión, José Arista. Esta busca evaluar la inclusión de una disposición en el dictamen presupuestal que permita a los trabajadores CAS con contratos a plazo indeterminado continuar laborando, de manera excepcional y voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2030, pese a haber cumplido o cumplir 70 años.

La solicitud fue presentada a partir de los pedidos del Sindicato Nacional de Servidores del OEFA (SINSE-OEFA) y del SITRAM Wanka Willka-MPH. Ambos plantean que esta continuidad laboral se incorpore como una disposición complementaria final del Presupuesto 2027.

Sindicato del Minedu pide bono de excelencia para trabajadores CAS

Zunini también expuso los reclamos del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (SITCASMED), que solicitó que se respete el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y se otorgue un bono de excelencia al personal contratado bajo ese régimen. La organización planteó ambos pedidos como parte de sus demandas laborales ante el sector.

El reclamo se presenta mientras el sindicato mantiene un proceso de negociación colectiva con el Minedu. En abril de 2026, el ministerio conformó la representación empleadora encargada de negociar el proyecto de convenio colectivo presentado por el SITCASMED. Sin embargo, durante el debate presupuestal no se precisó si el bono de excelencia está incluido en ese pliego ni cuál sería el monto solicitado.

El pliego de reclamos de SITCASMED presiona directamente sobre el presupuesto sectorial, considerando que el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) es actualmente el más numeroso del aparato estatal peruano, con un estimado de 348.750 trabajadores a nivel nacional. El sindicato argumenta que el otorgamiento de la CTS integral es una deuda pendiente para frenar la precarización laboral del personal administrativo, el cual sostiene la operatividad del Ministerio de Educación y sus sedes descentralizadas.

Trabajadores de los COAR piden reajuste salarial y bonificación extraordinaria

Los trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) plantearon dos demandas económicas: actualizar sus remuneraciones, que —según lo expuesto por Zunini— no han recibido una actualización en un periodo prolongado, y habilitar el pago de una bonificación extraordinaria por única vez. El congresista llevó ambos pedidos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y sostuvo que el personal que acompaña la labor docente también contribuye a los resultados educativos.

El reclamo coincide con un proceso de negociación colectiva en el sector. En marzo de 2026, el Minedu conformó la representación empleadora encargada de negociar el proyecto de convenio colectivo presentado por el Sindicato de Trabajadores de los Colegios de Alto Rendimiento. Este antecedente da cuenta de una agenda de demandas laborales para ese personal, aunque la resolución no permite afirmar que los pedidos expuestos por Zunini estén incluidos en dicho convenio.

Las demandas del personal de soporte de los COAR coinciden con la reciente reestructuración del Modelo de Servicio Educativo realizada por el Minedu para la Red COAR nacional. Adicionalmente, el debate presupuestal sectorial cuenta con el antecedente de propuestas de créditos suplementarios en el sector Educación que evalúan bonos extraordinarios específicos (como el de S/300 para el personal administrativo bajo el régimen 276), lo que intensifica la presión de los gremios CAS para obtener un trato equivalente en las bonificaciones por única vez.