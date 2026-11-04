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Gianella Marquina preocupa al confesar las graves complicaciones que tuvo en nacimiento de su primer bebé: “De emergencia”

La influencer Gianella Marquina utilizó sus redes sociales para revelar detalles inéditos del nacimiento de su primer hijo a los 26 años.

Gianella Marquina es fruto de la relación entre Melissa Klug y el empresario Raúl Marquina. Foto: Composición LR/Instagram.
Gianella Marquina es fruto de la relación entre Melissa Klug y el empresario Raúl Marquina. Foto: Composición LR/Instagram.
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Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, debutó en la maternidad a inicios de octubre con la llegada de su pequeña Tezza. A pocas semanas de convertirse en mamá, la joven abogada abrió una ronda de preguntas en sus redes sociales para conversar con sus seguidores.

Una de las consultas le permitió contar detalles hasta ahora desconocidos de su parto. La influencer, de 26 años, explicó que su hija nació mediante una cesárea y que durante la intervención surgieron complicaciones que sorprendieron a sus seguidores.

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Publicación de Gianella Marquina Klug. Foto: instagram.

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Gianella Marquina revela por qué terminó en una cesárea de emergencia

Gianella Marquina aprovechó las preguntas de Instagram para despejar las dudas de sus seguidores sobre la llegada de su hija Tezza. Una de las consultas más repetidas fue si había tenido un parto natural o por cesárea, pues la joven había manifestado su deseo de dar a luz de manera natural.

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Sin embargo, los planes cambiaron cuando aparecieron complicaciones. "Tengo demasiadas preguntas sobre si fue natural o cesárea, como saben, yo quería que fuera natural, pero bueno, por circunstancias de la vida, las cosas se complicaron y me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, igual lo di todo", explicó.

La hija mayor de Melissa Klug también precisó que llegó a los ocho centímetros de dilatación antes de recibir la indicación médica de pasar por una intervención quirúrgica.

Aunque prefirió no contar todos los detalles, adelantó que su experiencia estuvo lejos de ser sencilla. "¡Uy no! Todo un caso que ya les contaré en algún momento todo lo que pasé ese día", escribió. Finalmente, confirmó que Tezza nació cuando tenía 39 semanas de gestación.

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Gianella Marquina habla si tendrá otro hijo

Entre las consultas que recibió en Instagram, Gianella Marquina también fue interrogada sobre sus planes de tener un segundo bebé. La joven reconoció que antes le hacía ilusión tener una niña y un niño, pero su reciente experiencia con el parto cambió un poco sus planes.

"Nos daba ilusión la idea de tener la parejita (risas), pero después de mi parto como que se nos fueron un poquito las ganas, pero uno nunca sabe. Por el momento estamos disfrutando cada segundo con nuestra gordita y toda nuestra atención es solo para ella", respondió.

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