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Ana Paula Consorte sorprende al revelar la reacción de Paolo Guerrero al conocer que ella estaba embarazada de nuevo: "Algo muy sencillo"

La modelo Ana Paula Consorte compartió el momento exacto en que le reveló a Paolo Guerrero que estaba embarazada y explicó la curiosa razón detrás de la inesperada reacción inicial del futbolista.

Ana Paula Consorte confirmó su tercer embarazo de Paolo Guerrero a finales de septiembre de 2026.
Ana Paula Consorte confirmó su tercer embarazo de Paolo Guerrero a finales de septiembre de 2026.Foto: composición LR/Instagram
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Ana Paula Consorte decidió compartir por primera vez cómo reaccionó Paolo Guerrero al enterarse de que estaban esperando su tercer hijo juntos. A un mes de confirmar públicamente la noticia, tras varias semanas de especulaciones, la modelo brasileña abrió un emotivo capítulo personal y reveló la inmensa alegría que sintió el futbolista peruano al saber que volverá a convertirse en padre.

La influencer explicó que decidió contar estos detalles ante la curiosidad de sus seguidores en redes sociales. Además de relatar lo sucedido, publicó un breve video en el que se aprecia el instante exacto en que el recordado ‘Depredador’ recibe el anuncio mientras compartía un momento familiar junto a ella y uno de sus hijos.

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Ana Paula Consorte revela cómo reaccionó Paolo Guerrero a su embarazo

“Mucha gente me pregunta cómo fue la reacción de Paolo cuando se enteró de que estaba embarazada. Y así fue, a nuestra manera, algo muy sencillo”, manifestó Ana Paula Consorte al inicio de su publicación.

En el clip, la modelo brasileña le entrega al futbolista una prueba de embarazo con resultado positivo. Al verla, el delantero se muestra sorprendido; sin embargo, antes de dejarse llevar por la emoción, le pregunta a su pareja de cuándo era la prueba. Ella le responde que acababa de realizarla, pero Guerrero mantiene sus dudas y le pide que le jure que está diciendo la verdad. Cuando la influencer le confirma que realmente está embarazada, el futbolista lanza un grito de felicidad y la abraza con evidente entusiasmo.

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A raíz de estas imágenes, Ana Paula explicó que ambos deseaban desde hace tiempo ampliar la familia y contó el motivo por el que Paolo reaccionó con incredulidad al principio. “Era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole ‘Amor, estoy embarazada’, cuando en realidad no lo estaba. Le decía: ‘Anda al baño a buscar la prueba, que está ahí arriba’. Y él se levantaba, iba a buscarla y no había nada. Entonces, esta vez, cuando se lo dije de verdad, se quedó como pensando: ‘Otra vez me está tomando el pelo’”, se sinceró.

Finalmente, Consorte reafirmó la felicidad que ambos sienten por esta nueva etapa familiar. “Pero cuando se dio cuenta de que esta vez sí era verdad, se puso muy feliz. Y yo también. Porque los dos deseábamos muchísimo a este bebé. ¡Lo estábamos esperando con todo nuestro corazón!”, sentenció.

La revelación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitar a la pareja por la próxima llegada de su bebé.

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