Rebeca Escribens estalla contra Ana Paula Consorte por escena de celos: “Me tiene harta” Rebeca Escribens criticó a Ana Paula Consorte tras su polémica con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos. Asimismo, la periodista criticó a la pareja del 'Depredador' por exponer sus conflictos en redes sociales.

Rebeca Escribens, durante su programa 'América Espectáculos', no ocultó su incomodidad ante la reciente controversia protagonizada por Ana Paula Consorte y Giuli Cunha, esposa del futbolista argentino Hernán Barcos. La presentadora cuestionó la actitud de la brasileña y lanzó fuertes calificativos al referirse a su comportamiento.

El enfrentamiento se originó después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado el pasado 29 de octubre. Tras el encuentro deportivo, la pareja de Paolo Guerrero manifestó su molestia por un supuesto gesto de la esposa del delantero argentino hacia el futbolista blanquiazul. La situación generó diversas reacciones, entre ellas la de la popular 'Doña Rebe'.

Rebeca Escribens critica duramente a Ana Paula Consorte

Tras la presentación de un informe sobre la reaparición de Ana Paula Consorte y sus declaraciones contra Giuli Cunha, la conductora sugirió que ambas personalidades podrían reunirse para resolver sus diferencias lejos de las redes sociales. No obstante, su mayor molestia estuvo relacionada con la frecuencia con la que la brasileña utiliza sus plataformas digitales para hacer públicos sus conflictos personales.

Durante su intervención, la presentadora de América Televisión fue contundente al expresar su fastidio por las controversias protagonizadas por la pareja del jugador de Alianza Lima. "Ana Paula Consorte me tiene harta, harta me tiene. Sí, me van a mandar mensajes seguro, pero cada problemita que tiene utiliza sus redes sociales", declaró.

¿Cuál fue el detonante de la polémica entre Ana Paula Consorte y Hernán Barcos?

El enfrentamiento que motivó la reacción de Rebeca Escribens comenzó el 29 de octubre, durante el encuentro entre los 'Celestes' y el cuadro 'Íntimo'. Después del encuentro, Ana Paula Consorte manifestó su incomodidad con la esposa de Hernán Barcos, por unos besos volados que ella le habría mandado a su pareja Paolo Guerrero, quien se encontraba en las tribunas del recinto donde jugaba.

La brasileña decidió dirigirse directamente al popular 'Pirata' mediante un mensaje en el que cuestionó la actitud de su cónyuge. "Pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí", expresó Ana Paula Consorte, dejando en evidencia su molestia por lo ocurrido.