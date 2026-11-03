Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
Espectáculos

Tony Rosado impacta con nuevo rostro a sus 68 años tras retoques estéticos: "Cada día más hermoso, le duela a quien le duela"

Tony Rosado mostró su nueva apariencia a los 68 años tras someterse a tratamientos estéticos para rejuvenecer su rostro y eliminar manchas. El cantante se mostró satisfecho con los resultados y manda mensaje a sus detractores.

Tony Rosado sorprende a los usuarios con su intervención cosmética. Composición LR. Instagram.
Tony Rosado sorprende a los usuarios con su intervención cosmética. Composición LR. Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Tony Rosado impactó al público peruano con un notable cambio de apariencia a sus 68 años. El apodado 'Homero piurano' decidió someterse a diversos retoques estéticos para rejuvenecer su rostro, mejorar la textura de su piel y atenuar las manchas que tenía. Su transformación fue presentada en un informe del programa 'América Hoy', donde dejó un mensaje a los detractores de su cambio.

A diferencia de otros artistas que prefieren mantener en reserva este tipo de procedimientos cosmetológicos, el intérprete de cumbia no tuvo reparos en mostrar su renovada imagen ante las cámaras. Además, se mostró orgulloso de los resultados y aseguró que se siente cada día más atractivo, dejando en claro que está conforme con su decisión.

Puedes ver

Tony Rosado se conmueve al ver a su hija vestida de novia y protagonizan tierno momento: “Te amo, papito”

lr.pe

Tony Rosado se pronuncia tras los comentarios de sus detractores sobre sus retoques

Lejos de mostrarse incómodo por las opiniones que pudiera generar su transformación, Tony Rosado decidió presumir su nuevo rostro. El cantante expresó su satisfacción con los resultados de los procedimientos estéticos a los que se sometió. "Me siento cada día más hermoso, cada día más guapo. Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela", manifestó el intérprete entre risas hacia quienes lo critican.

LR Focus

Con estas declaraciones, el artista dejó en evidencia que está contento con su renovada apariencia y que no tiene intención de ocultar los tratamientos que decidió realizarse. Además, su comentario reflejó su seguridad frente a los posibles comentarios de quienes no compartan su decisión de recurrir a procedimientos para mejorar su imagen.

Puedes ver

Hija de Tony Rosado anuncia su compromiso y dedica emotivas palabras a su pareja: “Toda la vida soñé con este momento”

lr.pe

El 'Ruiseñor de la Cumbia' revela los detalles acerca de su tratamiento

El intérprete recurrió a especialistas para realizarse tratamientos enfocados en mejorar la apariencia de su piel. Entre los procedimientos mencionados figura el láser CO2 fraccionado, una tecnología dermatológica utilizada para estimular la renovación cutánea y mejorar la textura del rostro.

Dependiendo de las características de cada paciente, el tratamiento elegido por el cantante puede ayudar a atenuar determinadas manchas, arrugas finas y cicatrices. Asimismo, el artista mencionó que empleó ácido hialurónico, una sustancia empleada en procedimientos estéticos para aportar volumen y mejorar determinados contornos faciales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estos son los 6 países de América que pueden visitar China sin visa por hasta 30 días en 2026: Perú está incluido

Barcelona vs Aston Villa EN VIVO HOY: transmisión del partido por la Champions League 2026-27

Ricardo Belmont anuncia la reorganización nacional del Partido Cívico Obras

Espectáculos

Cristian Zuárez minimiza a la hija de Laura Bozzo tras críticas en su contra: "Nunca tuve un trato cercano con ella"

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por buscar ser influencer tras cerrar su canal de streaming: "Nunca ha sido organica"

Rebeca Escribens estalla contra Ana Paula Consorte por escena de celos: “Me tiene harta”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ricardo Belmont anuncia la reorganización nacional del Partido Cívico Obras

López-Chau asegura que no hay rupturas en Ahora Nación tras cambios en vocería: "Un partido bueno tiene tendencias"

Helicóptero del Ejército sufre accidente en Amazonas y deja un fallecido