Tony Rosado impacta con nuevo rostro a sus 68 años tras retoques estéticos: "Cada día más hermoso, le duela a quien le duela" Tony Rosado mostró su nueva apariencia a los 68 años tras someterse a tratamientos estéticos para rejuvenecer su rostro y eliminar manchas. El cantante se mostró satisfecho con los resultados y manda mensaje a sus detractores.

Tony Rosado impactó al público peruano con un notable cambio de apariencia a sus 68 años. El apodado 'Homero piurano' decidió someterse a diversos retoques estéticos para rejuvenecer su rostro, mejorar la textura de su piel y atenuar las manchas que tenía. Su transformación fue presentada en un informe del programa 'América Hoy', donde dejó un mensaje a los detractores de su cambio.

A diferencia de otros artistas que prefieren mantener en reserva este tipo de procedimientos cosmetológicos, el intérprete de cumbia no tuvo reparos en mostrar su renovada imagen ante las cámaras. Además, se mostró orgulloso de los resultados y aseguró que se siente cada día más atractivo, dejando en claro que está conforme con su decisión.

Tony Rosado se pronuncia tras los comentarios de sus detractores sobre sus retoques

Lejos de mostrarse incómodo por las opiniones que pudiera generar su transformación, Tony Rosado decidió presumir su nuevo rostro. El cantante expresó su satisfacción con los resultados de los procedimientos estéticos a los que se sometió. "Me siento cada día más hermoso, cada día más guapo. Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela", manifestó el intérprete entre risas hacia quienes lo critican.

Con estas declaraciones, el artista dejó en evidencia que está contento con su renovada apariencia y que no tiene intención de ocultar los tratamientos que decidió realizarse. Además, su comentario reflejó su seguridad frente a los posibles comentarios de quienes no compartan su decisión de recurrir a procedimientos para mejorar su imagen.

El 'Ruiseñor de la Cumbia' revela los detalles acerca de su tratamiento

El intérprete recurrió a especialistas para realizarse tratamientos enfocados en mejorar la apariencia de su piel. Entre los procedimientos mencionados figura el láser CO2 fraccionado, una tecnología dermatológica utilizada para estimular la renovación cutánea y mejorar la textura del rostro.

Dependiendo de las características de cada paciente, el tratamiento elegido por el cantante puede ayudar a atenuar determinadas manchas, arrugas finas y cicatrices. Asimismo, el artista mencionó que empleó ácido hialurónico, una sustancia empleada en procedimientos estéticos para aportar volumen y mejorar determinados contornos faciales.