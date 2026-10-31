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Magaly Medina arremete contra Ana Paula Consorte tras encarar a Hernán Barcos por supuestos besos de su esposa a Paolo Guerrero: “Payasa”

Magaly Medina cuestionó a Ana Paula Consorte por reclamarle a Hernán Barcos tras el gesto de besos volados de Giuli Cunha a Paolo Guerrero durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Magaly Medina critica duramente a Ana Paula Consorte. Composición LR. YouTube
Magaly Medina critica duramente a Ana Paula Consorte. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina lanzó duras críticas contra Ana Paula Consorte luego de que la brasileña cuestionara públicamente a Hernán Barcos por un supuesto gesto de su esposa, Giuli Cunha, hacia Paolo Guerrero. La controversia se originó durante el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, cuando la pareja del delantero argentino habría enviado besos al futbolista connacional desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo.

La conductora de ATV salió al frente para explicar lo que habría significado el comportamiento de Giuli Cunha, asegurando que no se trataba de una muestra de coqueteo hacia el 'Depredador', sino de una provocación en tono de burla. Además, calificó de payasa a Ana Paula por su mensaje dirigido al 'Pirata' y cuestionó que hubiera reaccionado de esa manera sin comprender el contexto del encuentro deportivo.

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¿Cómo se originó la disputa entre Ana Paula Consorte y Hernán Barcos?

La polémica comenzó cuando Ana Paula Consorte publicó un mensaje dirigido a Hernán Barcos, luego de observar el comportamiento de Cunha durante el partido entre la Blanquirroja y los rimenses. La brasileña cuestionó que la esposa del futbolista argentino aparentemente le enviara besos al delantero íntimo, quien se encontraba en el banco de suplentes. Asimismo, pidió explicaciones sobre el significado de ese gesto.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto, hazme un favor. Pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio. ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, escribió la pareja de Guerrero. Asimismo, tras el mensaje Magaly Medina no tardó en pronunciarse, criticó a Consorte por no haber comprendido el gesto de la esposa del 'Pirata' y señaló: "Has quedado como payasa con ese comunicado".

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La conductora de ATV no se limitó a cuestionar la reacción de Ana Paula Consorte por el supuesto gesto de Giuli Cunha hacia el 'Depredador'. También aprovechó la controversia para referirse a la relación sentimental del 'Pirata' junto a su esposa, a quienes describió como una pareja que ha logrado mantenerse unida pese a las dificultades que han atravesado.

“Ellos son una pareja muy feliz, han pasado cosas muy fuertes y siguen juntos. No como ustedes. Ridícula queda. Era para sacarle pica, era cachita”, expresó la periodista, quien insistió en que los besos de Giuli hacia Paolo Guerrero habrían tenido una intención burlona y no romántica. Además, estableció una comparación entre ambas parejas.

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