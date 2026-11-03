Ana Paula Consorte revela la fuerte reacción de Paolo Guerrero tras exponer a la esposa de Hernán Barcos: "Que aprenda a hacerle caso" Ana Paula Consorte contó qué le dijo Paolo Guerrero tras la polémica con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos. Además, negó que su reclamo estuviera relacionado con los celos.

Ana Paula Consorte volvió a pronunciarse sobre el enfrentamiento que protagonizó con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, luego del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La brasileña explicó los motivos que la llevaron a cuestionar públicamente el comportamiento de la pareja del delantero argentino y aclaró que su molestia no tuvo relación con supuestos celos hacia Paolo Guerrero.

En una conversación con el programa 'Desvelados', la modelo también fue consultada sobre la postura del futbolista peruano frente a lo ocurrido. Su respuesta llamó la atención, pues dejó entrever que el delantero ya le había advertido sobre determinadas personas de su entorno.

Ana Paula Consorte revela qué le dijo Paolo Guerrero tras polémica con Giuli Cunha

A través de WhatsApp, el programa de América Televisión se comunicó directamente con Ana Paula Consorte para conocer qué opinaba Paolo Guerrero sobre el conflicto que surgió después de su reclamo público contra Hernán Barcos y la madre de sus hijos. La consulta buscaba saber si el delantero había cuestionado la reacción de su pareja o si le había llamado la atención por la manera en que decidió expresar su incomodidad.

La respuesta de la brasileña fue breve, pero dejó una frase que generó interés. “Para que yo aprenda a hacerle caso cuando me advierte sobre ciertas personas”, escribió, acompañando su mensaje con un emoji sonriente.

Ana Paula Consorte acusa a esposa de Hernán Barcos de burlarse de Paolo Guerrero

Durante la comunicación con el espacio televisivo, Ana Paula Consorte también quiso dejar en claro que su enfrentamiento con Giuli Cunha no estuvo motivado por celos ni por una supuesta desconfianza hacia Paolo Guerrero. Según explicó, mantenían una relación de amistad con la pareja del delantero argentino, por lo que descartó que existiera algún problema sentimental detrás de su reclamo.

“En ningún momento fue un tema de celos, ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos”, manifestó la brasileña al explicar su posición.

La pareja de Paolo Guerrero señaló que el verdadero motivo de su molestia habría sido una actitud que atribuyó a Giuli Cunha. Según su versión, la esposa de Hernán Barcos se habría burlado del delantero peruano cuando este se encontraba en proceso de recuperación de una lesión y retomaba su actividad futbolística.

“No hubo celos, no hubo confusión ni mucho menos una mala interpretación, simplemente me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria”, agregó.