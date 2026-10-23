Melcochita explota contra sus hijas por reclamos sobre departamento a nombre de Heydi Amado: “¿El dinero es suyo? Trabajen” La fuerte pelea en vivo entre Melcochita y sus hijas mayores generó alarma en Magaly Medina. El humorista defendió la adquisición de un departamento que figura a nombre de su novia que tiene 22 años.

La pelea entre Melcochita y sus hijas ocurrió durante una entrevista en el programa de Magaly Medina.

La pelea entre Melcochita y sus hijas ocurrió durante una entrevista en el programa de Magaly Medina. Foto: composición LR/ATV

La disputa familiar de Pablo Villanueva 'Melcochita' volvió a quedar expuesta en televisión. El humorista protagonizó una fuerte pelea en vivo con sus hijas mayores después de que cuestionaran la compra de un departamento que figura a nombre de Heydi Amado, la enfermera de 22 años con quien mantiene una relación sentimental.

La controversia surgió tras la difusión de documentos que identifican a Amado como titular de un inmueble en Chorrillos. El caso reavivó los cuestionamientos de Susan y Yessenia Villanueva, quienes expresaron su preocupación por el patrimonio de su padre y el futuro de sus hermanas menores.

Melcochita protagoniza fuerte pelea en vivo con sus hijas mayores

Durante una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’, las hijas del cómico expusieron sus dudas sobre la adquisición del predio. Desde Estados Unidos, Yessenia Villanueva cuestionó a Heydi Amado, mientras que Susan puso en duda la forma en que se habría realizado la compra. “Yo pienso que están haciendo algo ilegal. Él no figura, pero figura su personaje”, manifestó.

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Melcochita ingresó a la conversación para responder a las críticas. El cómico aseguró que siempre apoyó económicamente a sus hijas y rechazó los comentarios sobre sus decisiones.

Susan y Yessenia insistieron en que su preocupación era el bienestar de sus hermanas menores y no una posible herencia. En respuesta, el humorista recordó algunos bienes que, según afirma, les entregó durante años. “Cuando no hay plata, soy un desgraciado. Nunca he sido un mal padre. A Yessenia le compré una mototaxi, un carro también”, sentenció Villanueva. La respuesta provocó una inmediata réplica de Yessenia. “Aprenda a ser un buen padre”, le contestó.

La discusión subió de tono cuando Magaly Medina intentó calmar los ánimos. Sin embargo, Yessenia volvió a cuestionar a su padre. “¿Cómo no se le sube la presión cuando las mujeres le sangran y le quitan el dinero?”, lanzó.

“Trabajen”: Melcochita exige a sus hijas que no se involucren en sus asuntos personales

Fue entonces cuando Melcochita explotó y rechazó cualquier intento de intervenir en sus asuntos económicos. “Es problema mío. Que me quiten mi dinero no es problema de ustedes. Ustedes trabajen, hagan su vida. ¿El dinero es suyo? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Todo lo ven dinero. No hay amor en ustedes, no tienen alma”, disparó.

Lejos de dar marcha atrás cuando Yessenia se quebró mientras afirmaba que ella también sufría de la presión, el artista sorprendió al hablar del desgaste que le habrían generado años de conflictos familiares. “Hace treinta años me tienen fastidiando. Treinta años me tienen malgastando. ¿Quiere que me meta un balazo y se acabó la vaina? O me entierra un hijo”, lanzó.

Ante el nivel de tensión que alcanzó la conversación, la ‘Urraca’ volvió a intervenir para intentar poner paños fríos. Pese al cruce de acusaciones, Melcochita defendió sus decisiones económicas y reiteró que seguirá trabajando para asegurar el bienestar de su familia.