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Política

Carlos Basombrío cuestiona registros del Sinadef y exige responsabilidades por presunto encubrimiento de asesinatos

El exministro del Interior cuestionó que muertes por armas de fuego figuren como casos de causa desconocida en el sistema. Juan Carbajal advirtió que el registro de una víctima asesinada en Villa María del Triunfo tampoco reconoce el homicidio.

Exministro del Interior criticó que en el Sinadef no se registre correctamente los asesinatos por arma de fuego. Foto: composición LR
Exministro del Interior criticó que en el Sinadef no se registre correctamente los asesinatos por arma de fuego. Foto: composición LR
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Carlos Basombrío, exministro del Interior, cuestionó los registros del Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones) y exigió que se determinen responsabilidades políticas y penales por las irregularidades que, según denunció, afectarían el conteo oficial de homicidios. El exfuncionario sostuvo que los errores detectados por el analista Juan Carbajal buscan encubrir asesinatos cometidos por sicarios y hacer parecer que estos crímenes disminuyen cuando, en realidad, ocurriría lo contrario.

A través de una publicación en sus redes sociales, Basombrío calificó estos registros como “una estafa a la ciudadanía”. Además, reclamó que alguien asuma las consecuencias por lo que ocurre con la información que recoge el Sinadef.

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El cuestionamiento apunta a las muertes por proyectil de arma de fuego (PAF) que aparecen bajo la clasificación “No se conoce”. Esta categoría impide que esos casos sean identificados directamente como homicidios dentro del conteo que revisa Carbajal, pese a que el registro consigna el uso de un arma de fuego como causa de muerte.

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La denuncia cobra relevancia por el impacto que estas clasificaciones pueden tener en las cifras oficiales de violencia. Si una muerte violenta permanece fuera de la categoría de homicidio, los reportes pueden mostrar una cantidad menor de asesinatos que la que reflejarían los casos identificados por otras vías. Basombrío pidió que se establezcan las responsabilidades correspondientes por esta situación.

Juan Carbajal advierte que asesinato en Villa María del Triunfo figura como muerte desconocida en el Sinadef

Uno de los casos expuestos por Juan Carbajal corresponde a Christopher Cangre, conocido como alias 'El Cangri', de 32 años. El hombre fue asesinado a balazos el 29 de octubre dentro de su vehículo, en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. Según el reporte, dos sujetos lo atacaron y escaparon a pie antes de abordar una motocicleta en la que los esperaban sus cómplices.

Carbajal revisó el registro de defunción de la víctima y advirtió que el Sinadef la clasificó como “No se conoce”, pese a que la causa consignada correspondía a un proyectil de arma de fuego. Para el analista, este caso constituye otra muerte que queda fuera del conteo de homicidios. “Se terminan maquillando las estadísticas”, afirmó en su publicación del 30 de octubre.

El analista sostuvo que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que ha detectado en otros registros. Según su denuncia, varias muertes por disparos permanecen bajo la categoría de causa desconocida y no pasan al conteo de asesinatos.

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