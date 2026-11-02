Shirley Arica revela que mantuvo económicamente a su expareja y este le fue infiel: "No estaría dispuesta a repetir una historia similar" Shirley Arica confesó que asumió los gastos de una antigua pareja por amor, pero descubrió que él le era infiel. La experiencia cambió sus expectativas sobre las relaciones sentimentales y ahora tiene unas nuevas condiciones para enamorarse.

Shirley Arica sorprendió al revelar un episodio de su vida amorosa que le dejó una profunda decepción. La modelo contó que llegó a mantener económicamente a una de sus exparejas porque estaba enamorada y quería apoyarlo en sus necesidades. Sin embargo, pese al respaldo que le brindaba, descubrió que el hombre no había sido sincero con ella y le fue infiel.

La influencer señaló durante su participación en el podcast 'Doctor Sol' cómo aquella relación modificó su manera de entender el amor y las responsabilidades dentro de una pareja. Además, explicó que actualmente tiene otras expectativas al momento de conocer a un hombre, pues busca a alguien independiente, con objetivos propios y capacidad para hacerse cargo de sus gastos.

Shirley Arica mantuvo a su expareja y sufrió infidelidad

La popular 'Chica Realidad' recordó que hubo una etapa en la que asumió los gastos y las necesidades económicas de uno de sus entonces enamorados. La modelo explicó que estaba muy involucrada sentimentalmente, por lo que no tenía inconvenientes en brindarle apoyo financiero y hacerse cargo de distintas responsabilidades. No obstante, la relación terminó convirtiéndose en una experiencia decepcionante.

Según contó la modelo, descubrió que su expareja le había sido infiel, pese a todo el respaldo que recibía de su parte. Esta situación la llevó a cuestionar el vínculo que habían construido, pues el compromiso que ella demostraba no tuvo la reciprocidad que esperaba. La influencer explicó que su experiencia le permitió identificar ciertas situaciones y establecer límites que antes no contemplaba cuando estaba enamorada.

Las nuevas condiciones de Shirley Arica para volver a enamorarse

Después de aquella decepción sentimental, la chica reality aseguró que cambió sus expectativas respecto al hombre con quien estaría dispuesta a iniciar una relación. La influencer considera fundamental que una pareja tenga tanto independencia económica como proyectos personales, en lugar de depender de otra persona para cubrir sus necesidades.

En ese sentido, la nueva participante de '¿Volverías con tu ex?' dejó claro que no volvería a repetir lo ocurrido con su expareja, a quien llegó a mantener mientras compartían una relación sentimental. "Esa experiencia me hizo cambiar la manera de ver las relaciones. Ahora puedo darme cuenta cuando un hombre no atraviesa un buen momento financiero y ya no estaría dispuesta a repetir una historia similar", sentenció.