Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Shirley Arica revela que mantuvo económicamente a su expareja y este le fue infiel: "No estaría dispuesta a repetir una historia similar"

Shirley Arica confesó que asumió los gastos de una antigua pareja por amor, pero descubrió que él le era infiel. La experiencia cambió sus expectativas sobre las relaciones sentimentales y ahora tiene unas nuevas condiciones para enamorarse.

Shirley Arica revela sus nuevas condiciones para volver a enamorarse. Composición LR. Instagram
Shirley Arica revela sus nuevas condiciones para volver a enamorarse. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Shirley Arica sorprendió al revelar un episodio de su vida amorosa que le dejó una profunda decepción. La modelo contó que llegó a mantener económicamente a una de sus exparejas porque estaba enamorada y quería apoyarlo en sus necesidades. Sin embargo, pese al respaldo que le brindaba, descubrió que el hombre no había sido sincero con ella y le fue infiel.

La influencer señaló durante su participación en el podcast 'Doctor Sol' cómo aquella relación modificó su manera de entender el amor y las responsabilidades dentro de una pareja. Además, explicó que actualmente tiene otras expectativas al momento de conocer a un hombre, pues busca a alguien independiente, con objetivos propios y capacidad para hacerse cargo de sus gastos.

Puedes ver

Shirley Arica participará en el reality ‘Volverías con tu ex 3’ junto a Fabio Agostini: “Tomé una decisión que me costó mucho aceptar”

lr.pe

Shirley Arica mantuvo a su expareja y sufrió infidelidad

La popular 'Chica Realidad' recordó que hubo una etapa en la que asumió los gastos y las necesidades económicas de uno de sus entonces enamorados. La modelo explicó que estaba muy involucrada sentimentalmente, por lo que no tenía inconvenientes en brindarle apoyo financiero y hacerse cargo de distintas responsabilidades. No obstante, la relación terminó convirtiéndose en una experiencia decepcionante.

LR Focus

Según contó la modelo, descubrió que su expareja le había sido infiel, pese a todo el respaldo que recibía de su parte. Esta situación la llevó a cuestionar el vínculo que habían construido, pues el compromiso que ella demostraba no tuvo la reciprocidad que esperaba. La influencer explicó que su experiencia le permitió identificar ciertas situaciones y establecer límites que antes no contemplaba cuando estaba enamorada.

Puedes ver

¡Ampay! Shirley Arica y Mario Hart son captados pasando la noche juntos y crecen los rumores de romance

lr.pe

Las nuevas condiciones de Shirley Arica para volver a enamorarse

Después de aquella decepción sentimental, la chica reality aseguró que cambió sus expectativas respecto al hombre con quien estaría dispuesta a iniciar una relación. La influencer considera fundamental que una pareja tenga tanto independencia económica como proyectos personales, en lugar de depender de otra persona para cubrir sus necesidades.

En ese sentido, la nueva participante de '¿Volverías con tu ex?' dejó claro que no volvería a repetir lo ocurrido con su expareja, a quien llegó a mantener mientras compartían una relación sentimental. "Esa experiencia me hizo cambiar la manera de ver las relaciones. Ahora puedo darme cuenta cuando un hombre no atraviesa un buen momento financiero y ya no estaría dispuesta a repetir una historia similar", sentenció.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Jorge Kishimoto: “Es muy probable que César Vallejo haya sido envenenado”

Lluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Espectáculos

Stephanie Orúe revela que famoso actor de teatro la acosó a los 18 años: “Fue una tortura trabajar con él”

Nico Ponce se pronuncia tras el fallecimiento de su madre y conmueve con su testimonio: “Es muy difícil”

Allison Pastor rechaza volver a ‘Esto es Guerra’ y apuesta por una nueva carrera profesional: “Estaré dando sorpresas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Congreso: Diputado Ángel Meneses asume la vocería de Ahora Nación tras renuncia de César Holguín

Senador Figallo critica que el oficialismo agende la votación de Presupuesto 2027 en semana de representación