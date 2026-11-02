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Teófilo Cubillas se somete a operación y sorprende al revelar que sufre ataques de pánico: "Pienso que algo puede pasarme"

El histórico ídolo de Alianza Lima y la selección peruana atravesó un delicado momento de salud. Además, sorprendió al revelar los episodios de angustia y temor que viene experimentando en los últimos tiempos.

Teófilo Cubillas contó que los ataques de pánico empezaron hace poco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Teófilo Cubillas contó que los ataques de pánico empezaron hace poco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Teófilo Cubillas generó preocupación entre sus seguidores tras revelar detalles de su estado de salud. El histórico exfutbolista peruano se sometió a una intervención quirúrgica para tratar las cataratas que venían afectando su visión. El procedimiento fue exitoso y contó con el acompañamiento de su esposa, Betty, quien estuvo a su lado antes de ingresar al quirófano.

Sin embargo, la operación no fue la única noticia que compartió el ídolo de Alianza Lima y de la Blanquirroja. Durante una entrevista con el programa 'Día D', el 'Nene' sorprendió al hablar de los episodios de angustia que viene experimentando y confesó que tiene ataques de pánico relacionados con el temor de que algo malo pueda sucederle en cualquier momento.

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Teófilo Cubillas es operado de cataratas: intervención fue exitosa

Teófilo Cubillas acudió a una clínica para someterse a una cirugía de cataratas, luego de presentar dificultades en la visión durante los últimos tiempos. El procedimiento médico fue registrado por las cámaras de 'Día D', que acompañaron al exdelantero peruano durante esta importante jornada.

En las imágenes difundidas por el espacio televisivo se pudo observar al recordado goleador vestido con indumentaria quirúrgica, mascarilla y recostado sobre una camilla, momentos antes de ingresar a la sala de operaciones. Previamente, recibió la bendición de su esposa Betty, con quien está próximo a cumplir 53 años de matrimonio en diciembre.

Afortunadamente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y tuvo un resultado exitoso. Como parte de los cuidados posteriores, el exfutbolista deberá utilizar lentes de sol durante algunas semanas para proteger sus ojos mientras continúa con su recuperación.

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La cruda confesión del exgoleador de la selección peruana

Más allá de los detalles sobre su operación, Teófilo Cubillas también decidió compartir una situación personal que viene afectando su tranquilidad. En conversación con 'Día D', el exgoleador de la selección peruana confesó que atraviesa episodios de angustia que describió como ataques de pánico.

El 'Nene' explicó que vive preocupado por la posibilidad de que algo malo pueda ocurrirle, una sensación que lo lleva a pensar constantemente en situaciones inesperadas. Sus declaraciones dejaron ver una faceta más íntima del exfutbolista, quien reconoció que estos pensamientos se han convertido en una preocupación durante los últimos tiempos.

"Ando preocupado porque pienso que algo puede pasarme, algo puede sucederme. Tú en estas vida no sabes en qué momento puede pasarte algo", expresó Cubillas durante la entrevista.

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