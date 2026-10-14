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Hija de Melcochita lanza fuerte advertencia tras reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado: "Acabar con lo que queda de mi papá"

Susan Villanueva aseguró temer por su padre, Melcochita, luego del amiste entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Además, aseguró que la joven de 22 años ahora tiene un departamento comprado "al cash".

Previamente, Melcochita, Monserrat Seminario y Heydi Amado contaron todos los detalles de su reconciliación en el programa de Magaly Medina.
Previamente, Melcochita, Monserrat Seminario y Heydi Amado contaron todos los detalles de su reconciliación en el programa de Magaly Medina.Foto: composición LR/Instagram
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La sorpresiva reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado continúa generando reacciones dentro del entorno de Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita. Luego de que ambas aparecieran junto al humorista en el programa de Magaly Medina para contar detalles de su acercamiento, una de las voces más críticas fue la de Susan Villanueva, hija del cómico.

Lejos de creer en la nueva amistad entre la aún esposa de su padre y la joven pareja del artista, Susan expresó su preocupación por la situación y lanzó duras acusaciones sobre las verdaderas intenciones que existirían detrás de esta inesperada cercanía. Además, dejó entrever sospechas relacionadas con el aspecto económico que rodea a la pareja.

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En declaraciones difundidas por el programa de Magaly, Susan se refirió a la situación laboral y financiera de su padre. Según afirmó, el artista no atraviesa uno de sus mejores momentos económicos. "Mi papá no ha estado trabajando. El último trabajo que tuvo fue el tributo que le hicieron. No tiene un trabajo fijo; él está viviendo de sus puchitos", señaló.

A partir de esa situación, aseguró que centró su atención en el nivel económico que observa en el entorno de Heydi Amado. Incluso mencionó la reciente compra de un departamento por parte del progenitor de la joven de 22 años, transacción que habría sido realizada “al cash”, y confesó que existen aspectos que le generan dudas. Aunque evitó profundizar en sus sospechas, advirtió que no permitirá que su padre se vea involucrado en cosas turbias o actividades ilegales que puedan perjudicarlo.

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Sin embargo, los cuestionamientos más duros estuvieron dirigidos a la relación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Para Susan, la reconciliación resulta difícil de creer considerando los conflictos que existían entre ambas. "A mí me parece una cosa monstruosa, tan bajo, que la esposa que le sacó la vuelta a mi papá esté con la mujer a la que ella le decía ‘hija’, y encima se dicen ‘mamá’ e ‘hija’. Hacen un en vivo. Hay que tener sangre en la cara para hacer ese tipo de cosas", manifestó.

Más adelante, aseguró conocer aspectos del comportamiento de Monserrat y sostuvo que detrás del acercamiento existiría un interés oculto. Incluso recordó que, hasta hace poco, ambas mantenían una relación marcada por enfrentamientos constantes. En ese contexto, expresó su temor por el futuro de su padre y cuestionó las intenciones de las dos mujeres. "A mí me da miedo por mi papá. Ahí se ve que las dos se juntaron y esto ya era algo calculado, planeado, para acabar con lo último que le queda al pobre, a mi papá", afirmó.

Asimismo, Susan criticó los viajes de Monserrat a España y aseguró que la aún esposa del humorista continúa dependiendo económicamente de él. Según sostuvo, Melcochita todavía asume gastos importantes como vivienda y alimentación, motivo por el cual considera que la actual situación podría terminar afectando aún más al reconocido cómico.

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