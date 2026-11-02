Taemin en Lima 2026: fecha, lugar, precios de las entradas y todo lo que debes saber del concierto del ídolo K-pop El integrante de SHINee llega por primera vez al Perú en solitario con su gira mundial 'Liminal'. Conoce cuándo es el show en el Arena Monumental, cuánto es el precio de las entradas y qué canciones interpretará el aclamado 'Dancing Machine'.

Taemin, una de las figuras más influyentes de la industria musical surcoreana e integrante del legendario grupo SHINee, pisará suelo peruano por primera vez como solista para ofrecer un espectáculo de primer nivel. Tras hacer historia en el festival Coachella 2026, el artista asiático aterriza en nuestra capital con su esperada gira mundial 'Liminal', prometiendo una noche inolvidable para todos sus seguidores locales.

A pocos días de su ansiado debut en escenarios nacionales, el intérprete ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con sus fanáticos peruanos y disfrutar de la reconocida gastronomía local. "El cariño de los taemates [seguidores] peruanos es alucinante y además quiero comer la exquisita comida peruana de la que tanto me han hablado", declaró la estrella del K-pop en la antesala de su arribo.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Taemin en Lima 2026?

El concierto de Taemin en Lima se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Arena Monumental. La cita en la capital peruana forma parte del tramo latinoamericano de su tour internacional, el cual inició con rotundo éxito en Ciudad de México. Asimismo, el artista también contempla presentaciones en Santiago de Chile y São Paulo, Brasil, donde cerrará su recorrido por la región el próximo 8 de noviembre.

Para garantizar un espectáculo de talla mundial, la voz de SHINee llegará al país acompañado de una delegación de más de 40 profesionales, entre bailarines, vestuaristas, maquilladores y especialistas técnicos. La puesta en escena destacará por su propuesta teatral, equipada con: plataformas en formato de 360 grados, pantallas LED tridimensionales, efectos en 3D, elevadores mecánicos, pirotecnia, láseres e ingeniería de sonido de última generación.

Posible setlist de Taemin en Lima: las canciones que sonarán en el 'Liminal Tour'

El repertorio que el intérprete surcoreano presentará en su próximo show contempla más de 20 canciones que repasan su consolidada trayectoria individual iniciada en 2014, así como los temas de su más reciente etapa musical. Durante la velada, el público podrá disfrutar de exigentes coreografías de alta precisión y múltiples cambios de vestuario que reflejan la evolución artística del cantante a lo largo de la última década.

De acuerdo con las primeras fechas de la gira 'Liminal', el posible setlist en la capital incluirá himnos indiscutibles de su discografía como ‘Move’, ‘Guilty’, ‘Criminal’, ‘Advice’, ‘Want’, ‘Danger’ e ‘Idea’. Asimismo, se espera que suenen en vivo piezas aclamadas por el fandom como ‘Press Your Number’, ‘Heaven’, ‘1004’, ‘Float’, ‘Gooey’, ‘Frankenstein’, ‘Night Away’, ‘The Rizzness’ y ‘This Is the End’.

Zonas y precios de las entradas en Teleticket para ver al 'Dancing Machine' del K-pop

Las entradas para asistir al espectáculo del ídolo del K-pop en Perú continúan a la venta de manera exclusiva a través de la plataforma digital de Teleticket. La productora Iguana Perú informó que el recinto ha sido dividido en tres sectores principales, cuyos precios regulares están fijados en S/ 560 para la zona VIP, S/ 400 para el sector Platinum y S/ 240 para Tribuna General, mientras que las tarifas especiales con descuento Conadis tienen un valor de S/ 454,40 en VIP, S/ 324,60 en Platinum y S/ 194,80 en Tribuna.

Adicionalmente, la organización habilitó paquetes de experiencia vinculados al sector VIP como 'LiMiNaLiST' y 'TAEMate', con los precios respectivos de S/ 1.650 y S/ 1.200. Según las condiciones de cada localidad, los asistentes tendrán la oportunidad de ingresar de manera anticipada al recinto, presenciar la prueba de sonido (soundcheck), recibir artículos oficiales de colección y acceder a una sesión de fotos con el artista surcoreano.