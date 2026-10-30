Hija de Laura Bozzo habla si su madre perdió todo su dinero y niega que viva a costa de ella: “Las finanzas” Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, dio entrevista exclusiva al programa 'Amor y fuego'.

Laura Bozzo vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por las dudas sobre su fortuna y su estado de salud. En medio de los rumores de que habría perdido todo el dinero que ganó en televisión, su hija Victoria de la Fuente habló con 'Amor y fuego' y respondió si realmente su madre se quedó sin bienes.

Durante la conversación, Victoria también aclaró si recibe dinero de su madre y respondió a quienes la acusan de aprovecharse de su fama. Además, contó cómo decidieron trasladar a la conductora a un hospital de México.

Victoria de la Fuente habla sobre el dinero de su madre Laura Bozzo

Durante la entrevista, Gigi Mitre le preguntó a Victoria de la Fuente por los rumores sobre los problemas económicos que habría enfrentado su madre. Incluso, recordó que se llegó a decir que Laura Bozzo no tenía seguro médico.

"Yo de las finanzas de mi mamá en verdad no sé mucho, sé que en ese momento el que tomó la decisión de qué hospital llevarla fue Aarón (su chofer) porque fue la persona que estaba ahí en México", respondió la empresaria.

También explicó que el traslado al Hospital General de México se realizó por recomendación médica. Según contó, después de la primera operación, los especialistas consideraron necesario que su madre continuara el tratamiento en un centro con mayores recursos para atender su enfermedad.

Además, rechazó que la elección del establecimiento médico tuviera relación con una supuesta falta de dinero y defendió la atención que recibe la conductora. "Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita", aseguró.

Periodista mexicano aseguró que Laura Bozzo perdió gran parte de su fortuna

Las dudas sobre la fortuna de Laura Bozzo cobraron fuerza luego de que el periodista mexicano Ernesto Buitrón hablara del tema con Magaly Medina. En aquella conversación, sostuvo que la conductora habría perdido buena parte del dinero que ganó durante sus años de éxito en el extranjero. Según explicó, sus elevados gastos, decisiones financieras y presuntos robos habrían afectado su patrimonio.

Buitrón también recordó el estilo de vida lleno de lujos que llevaba la popular ‘abogada de los pobres’. Mencionó el penthouse que tenía en Polanco, valorizado entre cinco y seis millones de dólares, por el que supuestamente pagaba 15 mil dólares mensuales de alquiler. A ello sumó sus compras de ropa exclusiva, joyas y relojes de oro de 18 quilates. “Sí, sí, sí, la verdad es que a Laura Bozzo la robaron mucho”, comentó el comunicador.