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Monserrat Seminario y novia de 22 años de ‘Melcochita’ coordinan el divorcio junto a los gastos del cómico en vivo: “Ya hemos levantado bandera blanca”

Monserrat Seminario y Heydi Amado sorprendieron al sellar una tregua definitiva. La aún esposa de Melcochita alista maletas para radicar en España, no sin antes delegar las llaves de su vivienda a la joven pareja y fijar las reglas para firmar la disolución de su matrimonio.

Monserrat Seminario y Heidi Amado hacen las pases. Composición LR. YouTube
Monserrat Seminario y Heidi Amado hacen las pases. Composición LR. YouTube
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Monserrat Seminario, Heydi Amado y Pablo Villanueva Melcochita se vieron las caras en el programa 'Magaly TV, la firme'. La expareja del cómico reveló el último encuentro que tuvo con la enfermera, donde se amistaron con el objetivo de cuidar la salud del sonero. Asimismo, durante la entrevista, tanto la piurana como la nueva relación del humorista concertaron sobre el cuidado de la propiedad de Villanueva, como también los procesos legales de divorcio.

"Todo lo hacemos por mis hijas. Ya uno ya está listo para la mortadela, tú sabes. Ya son 90 años, bastantes años. Yo no soy agresivo, digo: ‘ya pasó, ya perdí, chao, hasta luego, vida nueva’. Porque eso de estresarse te envejece, por eso yo no me estreso”, expresó Pablo Villanueva, tras la conversación que tuvo con su actual pareja junto a Monserrat Seminario, en la que definieron las condiciones que regirán el nuevo romance del cómico una vez que la madre de sus hijas se instale en el extranjero.

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Heydi Amado se queda a cargo del departamento de Monserrat Seminario

Tras su pronta mudanza a Europa, Seminario le entregó las llaves de su departamento a la joven de 22 años, quien convivirá en dicho inmueble junto al sonero. Heydi asumirá no solo la administración de la casa, sino también el cuidado de las plantas y de las mascotas que deja la expareja del humorista. "Me está encargando sus gatos, sus plantas", señaló la joven entre risas.

La expareja de Villanueva dejó en claro que la entrega de su hogar responde también al bienestar de Melcochita, a quien todavía considera su cónyuge y cuya salud exige atenciones constantes a sus 90 años. Asimismo, advirtió directamente a Amado sobre las atenciones médicas que requiere día a día: "Todavía es esposo mío. Cuídalo bien, él es jodido, mal genio. Es diabético, tiene su problema de pico de loro, tienes que darle esto, comprarle esto".

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Monserrat Seminario le otorgará el divorcio a Melcochita con una condición

Respecto a la situación legal del matrimonio, Monserrat Seminario aseguró que no pondrá trabas para concretar la separación legal definitiva. No obstante, fijó una condición innegociable: ella no desembolsará ni un sol para el trámite: "Ella misma me dijo el divorcio para que sea feliz. Prácticamente cuando yo regrese en julio me tienes todo listo [Melcochita], tú pagas, yo no voy a pagar".

Este pacto incluye, además, el cese definitivo de la batalla en los tribunales y el acuerdo para el futuro de sus hijas. Monserrat indicó que instruirá a su defensa para dejar sin efecto los procesos por pensión de alimentos junto al impedimento de salida del país que pesaba sobre el sonero, asegurando que "ya hemos levantado la bandera blanca".

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