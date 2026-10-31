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Magaly Medina sorprende al revelar por qué nunca tuvo hijos con su esposo Alfredo Zambrano: "Lo que nos queda de vida..."

La conductora Magaly Medina reveló que llegó a conversar con el notario Alfredo Zambrano sobre la posibilidad de tener hijos juntos; sin embargo, finalmente tomaron otro camino.

Magaly Medina se casó con Alfredo Zambrano se casaron en 2016.
Magaly Medina se casó con Alfredo Zambrano se casaron en 2016.Foto: composición LR/ATV
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En medio de las celebraciones por sus 29 años de trayectoria en la televisión, Magaly Medina sorprendió al compartir aspectos poco conocidos de su vida personal. Esta vez, la conductora de ATV se refirió a una de las decisiones más importantes que tomó junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Durante una reciente emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la periodista habló sobre la dinámica que ha construido con su pareja y explicó por qué ambos optaron por no agrandar la familia, una elección que, según afirmó, asumieron de manera consciente y convencida con el paso de los años.

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Magaly Medina habla sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano

Lejos de enfocarse únicamente en su faceta profesional, Magaly aprovechó una entrevista que realizó a Ric La Torre y Mónica Cabrejos para destacar el papel que ocupa Zambrano en su vida. Antes de abordar el tema familiar, resaltó las coincidencias y aprendizajes que han fortalecido su relación a lo largo del tiempo.

Al describir la convivencia que comparte con su esposo, la conductora explicó que ambos encontraron un equilibrio entre sus obligaciones laborales y los momentos dedicados al disfrute personal. “Es importante en la parte de vivir y disfrutar la vida. Es un hombre que disfruta la vida, trabaja mucho, es disciplinado y trabajólico, pero creo que entre los dos nos hemos enseñado a que hay que hacer pausas para tomarnos nuestro tiempo y hacer lo que nos provoca hacer y ser felices (…) Yo también soy una persona muy sociable, me encanta la vida social con él, disfrutar las fiestas, salir, ir al cine, ir a cenar juntos”, señaló.

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“Nos hemos elegido solos”: Magaly Medina sobre su decisión de no tener hijos con Alfredo Zambrano

Más adelante, la popular ‘Urraca’ abordó una pregunta recurrente sobre su matrimonio: por qué no tuvieron hijos en común. Aunque ambos llegaron a considerar distintas alternativas en el pasado, finalmente eligieron otro camino.

Al explicar la razón detrás de esa decisión, Medina sostuvo que nunca quisieron que su relación dependiera de una obligación familiar. “Nosotros no tenemos hijos en común porque muchos matrimonios están basados en que: ‘tenemos hijos, somos la familia y hay que estar juntos’. Nosotros nos hemos elegido solos”, declaró.

En esa misma línea, reveló que también descartaron otras opciones que evaluaron durante su relación. “Y hemos decidido no adoptar niños, no tener niños, no comprar óvulos; en una oportunidad se discutió eso. Hemos decidido caminar solos y disfrutar lo que nos quede de vida”, expresó.

No obstante, la figura de ATV, quien al igual que su esposo tiene un hijo de otro compromiso, reconoció que las relaciones evolucionan con el tiempo y que nadie tiene certezas absolutas sobre el futuro. “Las personas cambiamos también, somos muy parecidos en muchas cosas y eso hace el 50% del camino, nos gusta viajar…”, concluyó.

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