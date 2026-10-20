Milena Zárate expresó su sorpresa al ver a Monserrat Seminario junto a Heydi Amado compartiendo momentos, pese a los enfrentamientos que protagonizaron anteriormente por su relación con Melcochita. En una entrevista para el diario 'Trome', la cantante colombiana consideró que detrás de esa aparente reconciliación existirían intereses económicos.

La intérprete criticó que ambas hayan dejado atrás sus diferencias, especialmente después de que Seminario acusara a Amado de involucrarse en su relación con el humorista. Para Zárate, la posibilidad de que las dos mujeres compartan espacios televisivos por motivos económicos explicaría su acercamiento, aunque no presentó pruebas que confirmaran esa versión.

Milena Zárate señala presunto interés económico tras acercamiento entre Seminario y Amado

Milena Zárate aseguró que le llamó la atención ver a ambas mujeres juntas, primero durante una transmisión en vivo y después en un programa de televisión. La cantante consideró contradictorio que las dos figuras mantuvieran una relación cercana después de las acusaciones que intercambiaron en el pasado.

"Me he quedado con la boca abierta al verlas juntas y felices en una transmisión en vivo. Y después hasta en un programa de televisión. Sin duda que ninguna de las dos tiene dignidad. Solo les importa la comodidad que les puede dar Melcochita o que puedan generar usando su nombre. Pero bueno, ambas son bastante mayorcitas y toman sus decisiones", manifestó la cantante.

Milena Zárate le cierra las puertas a una reconciliación definitiva con su hermana

Durante la conversación, la intérprete también fue consultada sobre su postura frente a una posible reconciliación con su hermana Greissy Ortega. La pregunta surgió al recordar que la cantante ha manifestado anteriormente que no estaría dispuesta a retomar esa relación familiar.

La colombiana reafirmó su posición y explicó que existen límites personales que no está dispuesta a modificar por conveniencia. "Así es. Hay cosas en la vida que las tengo muy claras y no son negociables. Hoy en día mis prioridades son muy claras y busco siempre tener mucha tranquilidad en mi vida", sentenció Zárate.