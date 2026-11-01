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Periodista mexicano Ernesto Buitrón expone el origen de la falsa muerte de Laura Bozzo: "Ella entró en estado de choque séptico"

La información falsa sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo generó alarma entre la familia y los fans de la conductora peruana. El periodista mexicano Ernesto Buitrón aclaró cómo se inició el rumor.

Laura Bozzo continúa hospitalizada en México.
Laura Bozzo continúa hospitalizada en México.Foto: composición LR/Instagram
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La salud de Laura Bozzo continúa bajo estricta observación médica en México. Mientras la conductora peruana permanece hospitalizada tras afrontar una grave complicación de salud, en los últimos días una falsa versión sobre su fallecimiento se propagó con rapidez y generó alarma entre sus familiares, amigos y seguidores.

En medio de la incertidumbre, el periodista mexicano Ernesto Buitrón decidió explicar cómo nació la información errónea que incluso fue replicada por algunas figuras públicas. Según detalló, el rumor surgió a raíz de la delicada condición médica que atravesó la presentadora y no de una confirmación oficial sobre su muerte.

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Durante una entrevista concedida a Trome, Buitrón relató que recibió inicialmente la noticia del supuesto fallecimiento de Bozzo a través de Alfredo Adame. Según explicó, el actor le aseguró que Laura había muerto, luego de recibir una versión transmitida por Aarón, asistente de la presentadora. Sin embargo, con el paso de las horas logró reconstruir lo sucedido y descubrió que todo se originó a partir de una confusión relacionada con el cuadro clínico de la conductora.

Al explicar qué ocurrió realmente, el comunicador señaló que la gravedad del estado de salud de la peruana llevó a varias personas a asumir el peor desenlace. "Fue una confusión porque ella entró en un estado de choque séptico, y eso generó la alarma. Al final, Adame rectificó la información", declaró.

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Buitrón también reveló que conversó con Alejandra de la Fuente, hija de la popular ‘Abogada de los Pobres’, quien quedó profundamente afectada por las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre una muerte que nunca ocurrió.

La magnitud de la crisis fue confirmada además por la otra hija de la presentadora. Victoria de la Fuente contó que los médicos llegaron a darle apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir debido a las complicaciones que enfrentó.

Respecto a su situación actual, Buitrón aseguró que Laura Bozzo continúa internada en el Hospital General de México, en una habitación privada y con acceso restringido. Asimismo, destacó lo excepcional de su recuperación tras los momentos críticos que atravesó. "Ha estado muy grave. La verdad es que, por lo que le pasó, es un milagro que siga viva", afirmó el periodista mexicano.

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