Chats revelarían que Pedro Castillo habría intervenido en el despacho de Catherin Palomino: "El presi me ha dado nombres" De acuerdo con Panorama, las conversaciones de WhatsApp revelarían que el sentenciado expresidente Pedro Castillo habría, presuntamente, exigido la contratación de dos personas en el despacho de la diputada de Catherine Palomino. Los chats fueron revelados por el exasesor de la congresista.

De acuerdo con el dominical Panorama, desde el despacho congresal también se habría planteado pedirle al papa León XIV que visite a Castillo. Foto: Composición/LR

De acuerdo con el dominical Panorama, desde el despacho congresal también se habría planteado pedirle al papa León XIV que visite a Castillo. Foto: Composición/LR

El sentenciado expresidente Pedro Castillo habría intervenido en el despacho congresal de la diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, según reveló el dominical Panorama a través de los chats que brindó el exasesor de la legisladora.

De acuerdo con las conversaciones difundidas en el reportaje, una de las primeras acciones que, presuntamente, ordenó Castillo sería el cambio de dos asesores. El pasado 27 de julio, la congresista advirtió a su equipo que, cada 3 meses, habría cambios.

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"Catherine Palomino: Estimado equipo, para dar inicio, va a haber cambios y rotación cada 3 meses (...) de todo el equipo (...) para conocimiento", se lee en el chat que el exasesor 2, Marco Paliza, le mostró al medio antes citado.

Paliza también indicó que el exmandatario, presuntamente, obligaba a Palomino a poner gente en su despacho.

"Catherine Palomino: "He hecho todo lo posible para que el equipo se mantenga durante todo este tiempo. Ya se lo comuniqué de manera interna a todos, que después de diciembre habrá cambios. El único que se queda es Raúl. No sabía a quién sacar; estoy viendo, a uno más voy a sacar. Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres", se lee en el chat difundido.

"No sé ni cómo decirle que no. Ayer hasta las 11 hemos hablado. Me ha hecho sentir bien mal porque me dijo que estaba igual o peor que todos. Que me acuerde por quién llegué, pero si no tenía conciencia de que no lo haga, que nunca más me lo pedirá", agrega el mensaje.

Chats revelarían que la prioridad es buscar la libertad de Pedro Castillo

Por otro lado, los chats también revelarían, presuntamente, que uno de los principales objetivos de JP es buscar la libertad de Castillo. El 8 de junio, la asistente de Palomino envió un mensaje en el que indica que, en la reunión de coordinación de los asesores, se colocó en la agenda una serie de temas prioritarios.

"Equipo, buenos días. Hace unos días sostuvimos una reunión de coordinación en la que se identificaron diversos temas prioritarios que requieren acciones prontas. Les comparto para conocimiento y organización de todos: elaborar un análisis ante una eventual victoria de JP, incluyendo alternativas y estrategias para abordar la salida de PC (Pedro Castillo)".

"Yo creo que para distinguirnos: algo venenoso. Ya no tenemos nada que perder con (el presidente) Balcázar. Si no va a dar el indulto, con todo contra él (...) Balcázar en contubernio con el fujimorismo", expresó otro asesor.

Pedido de vacancia

Los chats también mostraron que el 5 de septiembre también se mencionó sobre un eventual pedido de vacancia contra la presidenta Keiko Fujimori. Palomino hizo la propuesta por bajo el argumento de "incapacidad para gobernar". Uno de sus asesores respaldó la propuesta. "Es más, si nosotros somos los primeros en plantear la vacancia, sería positivo.

Catherine Palomino: "Claro que sí, con todas las joyitas... manden una ayuda (...) Se acaba de comunicar Svieta, ya está trabajando la vacancia. Debemos ganarle (...) Chicos, lunes a primera hora, vacancia a la inepta de la K, antes que nos gane Svieta, coordinen en el equipo".

"La desbancada"

Los chats difundidos también muestran que Palomino calificó a su bancada como "la desbancada". Esto, a raíz de una de las reuniones de asesores, en la que se criticó la demora del partido en pronunciarse sobre temas relevantes.

Asesor de Palomino: "Acabo de salir de reunión de asesores de despachos. Algunos asesores, entre ellos mi persona, manifestamos nuestra sorpresa e incomodidad por la demora de la bancada en pronunciarse y tomar acciones en cuanto a temas de relevancia".

Palomino: "Me parece muy bien. Es más, hubieras sido muy crítico a la desbancada (...) reunión con Zunini no va".

Palomino: "Hacer llegar por escrito al flamante vocero Zunini para la participación del día jueves, hasta el miércoles por escrito".