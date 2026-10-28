Cassandra Sánchez de la Madrid lanza contundente mensaje luego de que Jessica Newton perdiera dirección del Miss Grand Perú por Luciana Fuster "No todo merece mi atención", fue el fuerte mensaje que compartió Cassandra Sánchez de la Madrid tras conocer que Luciana Fuster reemplazará a su madre en la dirección del Miss Grand Perú.

Cassandra Sánchez de la Madrid llamó la atención en redes sociales tras compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde reflexionó sobre la importancia de cuidar la tranquilidad personal y elegir qué situaciones merecen atención. El mensaje de la hija de Jessica Newton generó interés en medio de la repercusión por el nombramiento de Luciana Fuster como nueva gerenta del Miss Grand Perú, aunque no hizo referencia directa al certamen de belleza ni a la controversia.

La publicación de la gerenta comercial del Miss Perú incluyó una frase sobre el drama, las responsabilidades y la necesidad de proteger la propia paz. Sus palabras despertaron curiosidad entre los usuarios por el contexto en el que aparecieron, luego de que su madre dejara de estar al frente de la franquicia nacional.

Cassandra Sánchez de la Madrid se mostró reflexiva en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Cassandra Sánchez tras nombramiento de Luciana Fuster como gerenta del Miss Grand Perú?

A través de su cuenta de Instagram, Cassandra Sánchez de la Madrid publicó una reflexión que comenzó con una pregunta en tono irónico.

"¿Drama? Disculpa, ¿eso se agenda o cómo funciona? Con el tiempo aprendí que estar ocupada no significa tener la vida resuelta, pero sí me enseñó algo importante: no todo merece mi atención, no todo necesita una respuesta y no todo tiene que convertirse en mi problema", escribió la hija de Jessica Newton.

En el mismo mensaje, Cassandra destacó la importancia de elegir dónde concentrar la energía personal y acompañó su reflexión con una frase dirigida a sus seguidoras: "Al final, la paz también se construye aprendiendo a elegir dónde ponemos nuestra energía. Prioridades, chicas".

La publicación generó interés por coincidir con los comentarios y reacciones que surgieron tras el nombramiento de Luciana Fuster como gerenta del Miss Grand Perú.

Jessica Newton se pronuncia tras perder liderazgo del Miss Grand International

Tras conocerse el nombramiento de Luciana Fuster al frente del Miss Grand Perú, Jessica Newton también llamó la atención con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La organizadora compartió una fotografía en la que aparece sonriente y la acompañó con la frase: "Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz".

La imagen motivó comentarios y preguntas de usuarios interesados en conocer más detalles sobre el cambio de dirección de la franquicia. Entre las respuestas, una persona relacionó su experiencia con el certamen y con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International.

"No fuiste feliz con la franquicia del Miss Grand y su presidente Nawat", comentó un usuario. Newton respondió: "Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz".