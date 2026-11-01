El precio que pagan los más pobres

En los últimos meses, los peruanos han visto incrementarse el costo de sus necesidades básicas sin que sus sueldos hayan subido. De acuerdo con el índice de precios al consumidor que ha publicado el INEI se ha registrado una inflación anual de 5,25 %. Esa cifra es ya la más alta en tres años. Y la ciudadanía de a pie lo ha sentido con el encarecimiento de los alimentos, principalmente.

Al respecto, vale tener en cuenta que la línea de pobreza monetaria se calcula a partir del valor de la canasta básica familiar, la cual para el presente año se ha calculado en 462 soles por persona. En consecuencia, familias con el mismo ingreso de hace doce meses, ante el aumento de sus costos fundamentales, inevitablemente serán clasificadas como pobres. Y eso es un asunto de Estado que requiere acciones que hasta el momento el Perú desconoce.

El Fenómeno del Niño se encuentra activo desde hace algunos meses manifestándose en primer lugar en la reducción de lluvias en la región andina central, lo que ha dañado y a ha generado efectos negativos sobre los cultivos y las futuras cosechas. Por otro lado, al cierre de esta edición, lluvias torrenciales se habían activado en la costa norte. Especialistas consultados por este diario esperan que estas situaciones climáticas impacten mucho más en los bienes de consumo popular, y que para mal de los peruanos, son los que menos pueden sustituirse en el presupuesto de quienes ganan lo mínimo indispensable.

Se sabe que por el momento será el Banco Central de Reserva el que enfrentará, en ese escenario, la presión para elevar su tasa de referencia. No obstante, también, la ciudadanía debería saber que esa medida si bien puede ayudar a contener la subida, también encarecería los niveles de crédito en un período en que la economía ya absorbe los efectos del Niño.

Mientras tanto, el Ejecutivo que exigió celeridad para obtener facultades legislativas e incorporó materias adicionales a las que el Congreso había avalado hace más de diez días, permanecen sin aplicación concreta. Hasta el momento, la presidenta solo ha anunciado la cancelación de su viaje a España para supuestamente atender la emergencia, pero no ha emitido ningún decreto que apunte a ello.