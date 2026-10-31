Jessica Newton rompe su silencio sobre su salida del Miss Grand Perú y polémica con Luciana Fuster: "Le envié un audio" A través de un contundente mensaje, Jessica Newton se pronunció sobre el nombramiento de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú, un suceso que generó debate en torno al vinculo entre ambas.

Tras varios días de especulaciones, mensajes en redes sociales interpretados por muchos usuarios como indirectas y versiones sobre un supuesto distanciamiento con Luciana Fuster, Jessica Newton decidió pronunciarse públicamente sobre el fin de su etapa al frente del Miss Grand Perú. La directora de la Organización Miss Perú aclaró cómo se produjo la transición y reveló cuál fue su reacción cuando la ex Miss Grand International 2023 fue anunciada como su sucesora.

La controversia surgió después de que MGI nombrara a Fuster como nueva directora nacional de la franquicia. El cambio alimentó rumores sobre un supuesto "serrucho" contra Newton, especialmente porque la empresaria y su hija, Cassandra Sánchez de la Madrid, compartieron publicaciones que numerosos seguidores interpretaron como mensajes indirectos en medio de la polémica.

Jessica Newton habla sobre nombramiento de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Jessica Newton decidió fijar posición y explicar que la decisión sobre la representación de Miss Grand International en el Perú fue abordada directamente con la organización internacional durante la última edición del certamen. La empresaria explicó que el proceso se definió meses atrás y que la organización liderada por Nawat Itsaragrisil consultó con ella el futuro de la franquicia que manejaba en el país.

"Durante la última edición del certamen, debía tomar una decisión sobre las franquicias internacionales que representaría en el Perú. La organización de Miss Grand International me consultó al respecto durante la competencia y mi respuesta fue clara", expresó.

Jessica Newton habló en redes sociales sobre el nombramiento de Luciana Fuster como directora del Mis Grand Perú. Foto: composición LR/Instagram

Jessica Newton revela que felicitó a Luciana Fuster

Asimismo, Newton explicó por qué optó por guardar silencio desde que se hizo público el nombramiento de Luciana Fuster. "Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección", sostuvo.

La parte más comentada de su pronunciamiento llegó cuando despejó las dudas sobre su relación con Luciana, a quien acompañó de cerca durante su histórica coronación en el Miss Grand International 2023. Newton fue una de las principales impulsoras de la carrera de la modelo dentro de los certámenes y ejerció un rol clave en su preparación camino al título internacional. "Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla", reveló, dejando en claro que hubo un gesto de cordialidad tras el cambio de mando.

En la parte final de su comunicado, la organizadora hizo un balance de su gestión al frente de la franquicia, etapa en la que Perú consiguió dos coronas internacionales y varias clasificaciones destacadas. "Los 11 años que estuve al frente de Miss Grand Perú, las dos coronas doradas, el reconocimiento como directora y las numerosas clasificaciones de nuestro país en el certamen los guardo con muchísimo cariño", indicó.