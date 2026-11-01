Congreso: falso asesor de Harvey Colchado ofrecía puestos en su despacho a cambio de dinero

"Es falso, no hay pruebas de eso", declaró Hernán Araníbar antes de ser trasladado por las autoridades policiales a un centro de detención tras ser denunciado por estafa. Se trata de un ciudadano que habría ofrecido puestos de trabajo en el Congreso, asegurando ser asesor del diputado Harvey Colchado. El caso fue revelado por el programa 'Punto Final'.

De acuerdo con los testimonios de los agraviados, Araníbar ofrecía puestos de trabajo con sueldos que oscilaban entre S/5.000 y S/10.000. "Llámame urgente, mano, para que te puedas registrar. Hay una Cámara de Diputados donde está Harvey Colchado", se escucha decir al acusado a uno de los agraviados en un audio difundido por el programa dominical.

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"La asistenta de Harvey Colchado me había citado. Eso es falso (las acusaciones de estafa), yo no he pedido dinero. Esas dos mujeres que demuestren que he recibido dinero", sostuvo Araníbar tras ser detenido. Asimismo, reconoció que hace varios años ya había sido denunciado por estafa.

Una de las agraviadas indicó que Araníbar le aseguró que, a cambio de una suma de dinero, podía presentarla ante el diputado de Ahora Nación para facilitarle el acceso a un puesto de trabajo en el Congreso. El presunto estafador también afirmaba mantener una relación de confianza de varios años con Colchado, que se remontaría a la infancia de ambos. Además, mostraba un supuesto contrato de locación de servicios en el que figuraban remuneraciones por S/5.000.

Altos pagos

Otro de los denunciantes señaló a 'Punto Final' que entregó cerca de S/15.000 a través de billeteras digitales. El dinero era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la hermana de Araníbar, quien también viene siendo investigada por la justicia y asegura ser inocente.

Por su parte, Harvey Colchado aseguró que no conoce al hombre y advirtió que nadie debe pagar para conseguir un puesto de trabajo en el Estado.

"No tengo ningún vínculo con él. Viene estafando y tomando mi nombre. Se aprovecha de la necesidad laboral de muchos ciudadanos. (…) No se paga para trabajar en el Congreso ni en ninguna instancia pública. Muchas veces, los políticos se toman fotos con ciudadanos y las personas utilizan esas imágenes para afirmar que tienen contacto con el funcionario. No se dejen engañar por ello", manifestó.