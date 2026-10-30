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Luciana Fuster confiesa si desplazó a Jessica Newton en la dirección del Miss Grand Perú y hace inesperada revelación: "Cómo decir que no”

Tras su designación como nueva directora del Miss Grand Perú, Luciana Fuster respondió si "serruchó" a Jessica Newton, quien fue su mentora cuando ganó el certamen internacional.

La modelo Luciana Fuster declaró sobre la salida de Jessica Newton de la dirección del Miss Grand Perú.
La modelo Luciana Fuster declaró sobre la salida de Jessica Newton de la dirección del Miss Grand Perú.Foto: composición LR/Instagram
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La designación de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú abrió un debate inesperado en el mundo de los concursos de belleza. El cambio despertó todo tipo de comentarios sobre la salida de Jessica Newton, figura que estuvo ligada a la franquicia durante varios años.

Frente a la polémica, la ex Miss Grand International 2023 explicó cómo recibió la propuesta de la organización y respondió a las versiones que la señalan como responsable del relevo. Sus declaraciones fueron difundidas en el programa de Magaly Medina.

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Al explicar cómo llegó la oportunidad que hoy la coloca al frente del certamen, Fuster aseguró que todo ocurrió mientras participaba en actividades relacionadas con el concurso internacional en Tailandia. “Fue algo que se dio mientras yo estaba en Tailandia, en la competencia en Miss Grand International. Me presentaron la oportunidad y cómo decir que no”, señaló la modelo.

Sus declaraciones surgieron después de que se conociera oficialmente que asumirá la dirección del Miss Grand Perú, una noticia que también coincidió con diversas especulaciones sobre la salida de Newton de la franquicia y los mensajes que la empresaria y su hija, Cassandra Sánchez de la Madrid, publicaron en redes sociales.

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Ante las versiones que apuntan a un presunto "serrucho" contra Jessica Newton, la exchica reality negó haber intervenido en cualquier decisión relacionada con la salida de la empresaria de la franquicia de Nawat Itsaragrisil. Asimismo, contó que le escribió tras recibir la propuesta, aunque evitó revelar si obtuvo una respuesta. “La verdad, le escribí. No sé cómo ha sido su tema con MGI, pero yo recibí la propuesta directa de Miss Grand International. La conversación que tuve fue directamente con ellos. Es un gran reto y, pedirles, como siempre, apoyo”, afirmó.

La designación de Fuster marca una nueva etapa para el Miss Grand Perú y la convierte en una de las pocas ganadoras internacionales que pasan de representar a su país a liderar la franquicia nacional. Mientras tanto, Jessica Newton continúa al frente de la Organización Miss Perú, aunque hasta ahora no ha brindado mayores detalles sobre las razones que derivaron en este cambio dentro del certamen.

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